Cocaleros de Tarazá logran acuerdo y levantan el paro

24 de agosto 2017 , 08:10 a.m.

Después de tres días de que los cocaleros de Tarazá (Bajo Cauca) anunciaran una manifestación pacífica por la llegada de un grupo dedicado a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, los manifestantes llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia para darle fin al paro.

La noticia la anunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien envió a ese municipio a una comisión conformada por la Secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez y funcionarios del Ministerio del Posconflicto así como el acompañamiento del Ejército y la Policía departamental.



“Hemos solucionado el paro en Tarazá. Hubo acuerdo luego de diálogo con manifestantes, Gobierno Nacional y Departamental”, anunció el mandatario departamental.



Por su parte, la alcaldesa del municipio, Gladis Rebeca Miguel, indicó que se logró suspender la erradicación forzosa mientras se realiza una caracterización. “Se va a realizar un censo de las personas dedicadas a esta actividad y se espera que esté terminado el primero de septiembre, pero solo para pequeños productores”, contó la funcionaria.

Muchos son campesinos que solo van a apoyar el paro. El número real de cultivadores lo dirá el censo

Agregó, que quienes no se vinculen a la erradicación voluntaria y al cambio de siembra de cultivo, se perderán los beneficios del Gobierno Nacional. Entre estos, está el pago de aproximadamente $1’000.000 durante más de un año a cada familia que cambie de cultivo.



Asimismo, contarán con un acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y con una comercializadora que se comprometerá a la compra de esos productos lícitos que comiencen a cultivar otros productos.



De otro lado, en los días de manifestaciones, la Alcaldesa informó que estas se realizaron de manera pacífica y no hubo desmanes ni daños en el municipio.



También, indicó que no todos los que salieron a marchar son cocaleros de la zona. “Muchos son campesinos que solo van a apoyar el paro. El número real de cultivadores lo dirá el censo”, puntualizó la Alcaldesa.



