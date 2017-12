'Clan del Golfo’ estaría tras atentado en discoteca de Caucasia

El atentado con granada que se registró en la discoteca Bora Bora de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y dejó 31 heridos, sería causado por la subestructura ‘Julio César Vargas’ del 'clan del Golfo', según las primeras investigaciones del Departamento de Policía Antioquia.



El comandante de Policía Antioquia, Mauricio Sierra Niño, precisó que el hecho se registró a 11:43 p. m., del pasado jueves, cuando dos personas arrojaron un artefacto explosivo tipo granada IM26 en el lugar.

El general explicó que tras el hecho, la Policía capturó a alias 'Tilico' y a alias 'Carmensa’ o 'Juliana' como presuntos autores materiales de este hecho. Estas dos personas, según el coronel, son sindicados de participar en 11 homicidios en el Bajo Cauca.



"Un grupo conformado por miembros de investigación criminal de la Policía Nacional adelanta la recolección de pruebas y de información que permita determinar con exactitud las causas de este acto delictivo en contra de la población civil y lograr la captura de los demás responsables”, agregó el alto oficial.



El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, solicitó que no haya impunidad porque “los autores del atentado fueron detenidos por la Policía, lo cual demuestra que se está trabajando con los organismos de seguridad para que no quede impune ningún acto”.

La Policía capturó a los presuntos responsables del ataque que dejó 31 heridos. Foto: Cortesía Policía Antioquia

Pérez también aseguró que este atentado obedece a extorsiones que vienen del ‘clan del Golfo’: “Hay que llamar la atención a la sociedad y al gobierno nacional para que tengan en cuenta que, así como desde la Gobernación de Antioquia hemos dicho que el cese de hostilidades del Eln en los límites de Antioquia y Chocó no se está cumpliendo, pues el famoso cese de hostilidades del ‘clan del Golfo', tampoco se está cumpliendo porque siguen extorsionando”, advirtió el mandatario.



Sobre la presencia confirmada de cuatro menores en el sitio del atentado, el gobernador dijo que le ha pedido al comandante de la Policía que le diga cuál es la razón para que los uniformados no hayan retirado a esos menores de esos sitios nocturnos de Caucasia.

Anunció que se abrirá una investigación para establecer si la “Policía está, o no, cumpliendo con sus funciones allá. A mí como gobernador de Antioquia me toca ser exigente para que haya paz y tranquilidad, pero sobre todo, para que la Policía tampoco se haga la ciega o la loca permitiendo, menores de edad en estos sitios”.



El secretario de Salud del municipio, Juan Carlos Uribe, explicó que de los 31 heridos hay 11 con lesiones de gravedad. Los heridos fueron trasladados a la ESE Hospital César Uribe Piedrahita y a la Clínica Pajonal, ambos en Caucasia. Sin embargo, debido al crítico estado, cuatro pacientes fueron remitidos a un centro de salud de tercer nivel de complejidad en Montería (Córdoba).

Los autores del atentado fueron detenidos por la Policía, lo cual demuestra que se está trabajando con los organismos de seguridad para que no quede impune ningún acto FACEBOOK

TWITTER

Del total de heridos, indicó la secretaría de Salud de Caucasia, 20 son mujeres y 11 son hombres. Cuatro son menores de edad.



Entre tanto, las autoridades investigan quiénes están detrás de este ataque. Según las primeras versiones de Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, la emergencia se presentó luego de la detonación de un explosivo tipo granada, en una de las discotecas de más alta capacidad del municipio, pues puede albergar hasta 1.000 personas.



Afortunadamente, en las horas de los hechos no se presentaban muchos ciudadanos allí ", dijo la funcionaria, quien agregó que el propietario del establecimiento había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación que estaba siendo extorsionado y se negó a hacer el pago.



A las dos personas capturadas tras el hecho, se les incautaron armas de fuego, ambas tienen presuntamente nexos con el Clan del golfo, expresó Ramírez.



Las autoridades acordonaron el lugar para mantener cadena de custodia a todas las pruebas que puedan conducir a esclarecer la situación. "A su vez, también se nos reporta que en días anteriores también había sido lanzada en el mismo municipio de Caucasia, en Asoviviendas, una granada que no detonó, afortunadamente", anotó.



La secretaría de Gobierno, la Policía y otras autoridades competentes realizarán un consejo de seguridad extraordinario para hacer seguimiento a los hechos.

MEDELLÍN