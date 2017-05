Cierran matadero en el que sacrificaban caballos para vender la carne

La Policía Antioquia anunció ayer la captura de una persona y el cierre de un matadero ilegal en Rionegro, Oriente antioqueño, en el que eran sacrificados caballos para luego comercializar su carne en otros municipios de esa subregión del departamento, así como en Medellín y el área metropolitana, según los testimonios de vecinos a las autoridades.

El operativo, que fue realizado por la Policía Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), permitió capturar a un joven de 22 años cuando se encontraba sacrificando equinos.



Los procedimientos ilegales se hacían en un inmueble ubicado en la vereda Las Lajas, que usaba una carpintería como fachada para pasar desapercibidos ante las autoridades.

Foto: Cortesía Policía Antioquia

De acuerdo con el reporte policial, también fueron incautadas vísceras y residuos óseos. Asimismo, lograron rescatar a un caballo que no había sido sacrificado todavía.



La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía 057 Seccional Rionegro y deberá responder por el delito de contaminación ambiental que, según el Código de Procedimiento Penal, establece una pena de prisión de cuatro a nueve años, con agravante a 15 años, informó la Policía en un comunicado.



La institución también explicó que los elementos y residuos decomisados fueron entregados a la Secretaria de Medio Ambiente, la Inspección de Policía de Rionegro y la Secretaría de Salud.



“Estaban sacrificando hasta seis equinos diarios y los comercializaban en carnicerías que no cumplen con las medidas sanitarias”, añadió el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que informen sobre hechos de este tipo y puedan ser desmantelados los lugares clandestinos de los que sale carne no apta para el consumo humano.

También reiteraron la importancia de comprar los productos cárnicos en establecimientos reconocidos que cumplen con los requerimientos de sanidad y salubridad establecidos por la ley.



