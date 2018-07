Ciclovías nocturnas de Medellín estrenan más espacios para pedalear

04 de julio 2018 , 07:52 a.m.

04 de julio 2018 , 07:52 a.m.

Los amantes de los pedales, las ruedas y el deporte al aire libre en horas de la noche cuentan con 1.470 metros de nuevos recorridos en la Vía Activa y Saludable (VAS) nocturna Estadio, tradicionalmente conocida como ciclovía nocturna y que se realiza los martes y jueves, de 7 a 9 p. m.La ampliación del trayecto, que antes solo comprendía 730 metros alrededor del anillo interno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se hace por la gran afluencia de personas.

Así desde el pasado 26 de junio, son 2,2 kilómetros de recorrido. Según las últimas cifras entregadas por el Instituto de deportes y recreación de Medellín (Inder), mensualmente la ciclovía nocturna del Estadio recibe 1.382 personas, aproximadamente, y entre 2017 y el transcurso de 2018 tuvo un incremento del 14 por ciento en el número de usuarios.

🛣️ Esta noche la cita es en nuestras Vías Activas y Saludables para que realices tu actividad física. Recuerda que el tramo del Estadio amplió su recorrido. #ContamosConVos 🚴‍♂️ pic.twitter.com/hYn8pJApVa — INDER MEDELLIN (@INDERMEDELLIN) 28 de junio de 2018

Esto se puede ver reflejado en los diferentes espacios que tiene la unidad deportiva, la cual está constantemente llena de niños y adultos disfrutando de actividades como el porrismo, el atletismo, la gimnasia y el baile. Y ni la oscuridad es una excusa para los visitantes que disfrutan de montar en bicicleta, patinar, caminar y trotar, pues la iluminación es la adecuada.



“A mí me gusta la medida, hace mucho nosotros le propusimos al Inder que expandiera la zona de recreación de la ciclovía que se realiza los martes y los jueves, queríamos que transitara por lugares donde normalmente no hay gente, lo que dinamizaría los negocios y locales, ya que las personas solo se quedan en la zona central, cerca del centro comercial”, expresó sobre la ampliación James Zapata, propietario de uno de los locales ubicados diagonal al centro comercial Obelisco y quien hace parte de la red de venteros de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



El nuevo espacio de la ciclovía está demarcado con conos plásticos anaranjados y elementos reflectivos de seguridad, además tiene permanente acompañamiento de los funcionarios del Inder y la Policía Nacional.

El desvío parte del anillo interno del estadio y pasa por el corredor interno de los coliseos, atraviesa por un costado de la cancha Marte 1, hasta llegar a los parqueaderos vehiculares, donde se ubica la tradicional torre del Siata. Luego, gira por el estadio de Atletismo para encontrarse con la carrera 70, donde se asignó el carril derecho de la calle para los deportistas, hasta llegar a la estación Estadio.



Continúa sobre la canalización o calle 48 Pichincha, hasta llegar al complejo acuático, que reconecta el nuevo espacio con el tradicional anillo interno del estadio para completar los 2,2 kilometros.



María Elena Ocampo y Sandra Duque son dos mujeres que disfrutan del deporte y el ciclismo en pareja. Ellas aseguraron que la ampliación ayuda para que las personas no estén tan pegadas y corran menos riesgos.

El desvío parte del anillo interno del estadio y pasa por el corredor interno de los coliseos del sector Estadio. Foto: Esneyder Gutiérrez

“En diferentes ocasiones hemos estado a punto de chocarnos con personas que trotan o transitan por el lugar, al haber más espacio y separaciones para las personas que usan bicicletas o caminan, uno se siente más seguro y hace más ejercicio con recorridos más grandes”, comentó una de ellas.



También María Sánchez, comerciante de un local ubicado a un costado de los coliseos, destacó la ampliación de los espacios de las vías activas saludables por los lugares más solos del estadio.



“A pesar de las lluvias, si están pasando más personas por aquí, yo espero que mejoren las ventas, porque por la noche esto era solo y no se vendía nada, además también se mejora la seguridad”, aseguró la comerciante.

En la ciudad hay 12 rutas para salir a hacer deporte

Medellín tiene en este momento, un total de 12 Vías Activas y Saludables. Hay dos nocturnas y se realizan los martes y los jueves: la del Estadio, de 7 a 9 p. m., y la de la autopista Sur, de 8 a 10 p. m., y que va desde la calle 67 Barranquilla, en la avenida Regional, hasta Jumbo de Las Vegas, donde empieza la avenida Distribuidora.



Las demás son las ciclovías dominicales y festivas: la del Río (diurna), la del Estadio (diurna), la de la avenida Oriental, la de El Poblado y la del MAMM, las cuales se realizan desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m. La del Estadio, empieza a la misma hora, pero finaliza al mediodía. Entre tanto, las ciclovías barriales son cinco y se realizan en los barrios Florencia, Santa Mónica, Santa Cruz, El Salvador y Popular. Estas tienen un horario de 8 a. m. a 10 p. m. A estas se suman las dos nocturnas ya mencionadas.

Con los nuevos cambios en los espacios nocturnos, algunos parqueaderos no estarán habilitados para estacionar entre 6 y las 9 p. m. Sin embargo, de acuerdo con las personas que transitan el sector y los comerciantes, es importante mejorar la cultura de los conductores, quienes en muchas ocasiones, por el afán, invaden los espacios demarcados, lo cual constituye un peligro para los deportistas.



“Pero también hay que respetar el espacio de los vehículos, que no nos asfixien, muchas personas a esta hora salimos para nuestras casas y hay que reconocer que estos cierres ocasionan más tacos y nos demoramos más en llegar a la casa”, manifestó un conductor que transitaba por el lugar y no quiso dar su nombre.



De cualquier forma, las Vías Activas y Saludables son una de las estrategias que sigue fortaleciendo la administración municipal para las personas que disfrutan del deporte al aire libre en distintos espacios de la ciudad.



