Cerrado el aeropuerto Olaya Herrera por montaje para llegada del Papa

04 de septiembre 2017 , 10:00 a.m.

Aunque el aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, suspendió operaciones aéreas desde la noche del pasado domingo, en su interior el movimiento no cesa, todo lo contrario.Allí, ya comenzó el trabajo de instalación y logística para dejar el lugar a punto para la misa campal que tendrá lugar allí el próximo sábado, en horas de la mañana, cuando el papa Francisco llegue a la capital antioqueña.

Los trabajos comprenden la adaptación de la pista principal, plataforma, pista paralela, calles de rodaje y franjas de seguridad. El terminal aéreo informó que, además, se retiraron 471 luces de pista. La instalación para el evento está a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín.

Las operaciones aéreas se retomarán el lunes 11 de septiembre.



Durante esos días, la operación será asumida por el aeropuerto José María Córdova (Rionegro), que al igual que el Olaya Herrera es operado por Airplan S.A. Se calcula que alrededor de 20.000 pasajeros en más de 140 vuelos diarios deberán movilizarse por el terminal aéreo de Rionegro, Oriente antioqueño.

Dicho aeropuerto informó que ya adaptó sus instalaciones para atender la demanda proveniente del de Medellín. Esto incluye, la ampliación nacional y otros espacios en el hall central, son acondicionados para atender la operación aérea del Olaya Herrera.



“La Aerocivil, el concesionario Airplan y las aerolíneas concentran sus esfuerzos logísticos para recibir, en promedio, 2800 pasajeros adicionales por día”.



Ese aeropuerto recibirá al Papa el sábado en la mañana cuando llegue de Bogotá. Sin embargo, las directivas informaron que el sumo pontífice no pasará más de 10 minutos allí por lo que "no será posible verlo". Así que hicieron el llamado a la comunidad a no asistir al lugar.



En el primer día de operación, se presentaron algunos inconvenientes por dificultades climáticas que obligó a una operación parcial. Según el José María Córdova, aproximadamente 150 pasajeros estuvieron en la sala para abordar vuelos de Easy Fly y ADA.



