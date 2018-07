'Centrópolis', 15 años contando historias del corazón de Medellín

09 de julio 2018 , 09:16 a.m.

"Este es un periódico que se hace en el Centro, pero que le habla a la ciudad”, dice Jorge Puerta, actual director de Corpocentro, la corporación encargada, tanto editorial como publicitariamente, del periódico que circula desde hace 15 años en las calles de Medellín.



El objetivo de sus publicaciones ha sido el de proteger, ofrecer e interactuar con el corazón de la ciudad a través de los 25.000 ejemplares que llegan a los habitantes de los 17 barrios de la comuna 10 (La Candelaria).

Puerta dialogó con EL TIEMPO para contar cómo han sido los últimos 15 años en el Centro de la ciudad a partir de las 231 ediciones publicadas hasta ahora.



¿Cómo nació Centrópolis?

Hace 15 años Corpocentro vio la necesidad de tener un periódico que contara las cosas buenas del Centro, que invitara a la gente a venir acá y que al tiempo contara lo que hacíamos como corporación. Si bien, cuando nació ese era el objetivo, con el tiempo entendimos que también tenemos la obligación de denunciar lo que no está bien y de poner en la agenda pública las preocupaciones que vive la comunidad.



​¿Cuáles han sido los cambios que ha vivido el Centro de Medellín durante estos 15 años?

Cuando uno lee un periódico de hace 15 años se da cuenta de que los problemas de seguridad, movilidad, habitantes de calle y espacio público son los mismos de hoy, pero ahora son más grandes. De alguna manera el periódico busca y resalta las soluciones a esos problemas.



¿Cómo cuenta Centrópolis esas soluciones?

Aquí se vive un problema grande de prostitución, pero recuerdo que hace unos cuatro años encontramos la historia de una mujer que tiene una fundación que les brinda ayuda a las prostitutas. De alguna manera le aportamos al Centro con ese tipo de historias.

¿Qué otra historia destaca durante este tiempo?

Siempre se ha dicho que en el Centro hay un gran problema con la población indígena que habita las calles, entonces hicimos una investigación al respecto y nos dimos cuenta de que en el barrio Niquitao hay un colegio en el que los indígenas reciben educación en su propio idioma en grupos formados exclusivamente para ellos. Nos dimos cuenta de que a pesar de que existan problemáticas, también hay una cantidad de cosas buenas que pasan acá y que hay que contar.



¿Cuál es el balance actual de Centrópolis?

Digamos que en los dos últimos años nuestro fuerte ha sido el tema de hacer seguimiento a las obras de la alcaldía en esta comuna y el de contar las preocupaciones que tiene la comunidad y el sector comercial. También tenemos un componente educativo llamado 'escuela ciudadana' en el que tratamos temas de participación política para que la comunidad aprenda sobre este tipo de contenido. La idea es llegar a los colegios para replicar lo que hemos venido trabajando con esta sección.

También promovemos el tema de cultura porque creo que es la única zona de la ciudad que tiene programación de lunes a domingo. Tratamos temas económicos, cívicos, problemáticas. Y, por supuesto, contamos historias que encontramos de barrio en barrio porque somos el periódico del Centro con mayor cubrimiento.

Ya son 15 los años que hemos recorrido de la mano de ustedes para darles la mejor información del centro. Hoy les decimos: ¡GRACIAS!https://t.co/1nwDg2j3eY#PeriódicodelCentro #CentrodeMedellín — PeriódicoCentrópolis (@Centropolis_med) 18 de junio de 2018



¿Cuáles son los mayores logros que ha alcanzado Centrópolis?

Nuestro mayor logro ha sido sobrevivir 15 años en una ciudad donde el apoyo a este tipo de medios es muy pequeño. Otro logro importante ha sido el de mantener al centro en la agenda pública y me da mucha satisfacción cuando veo los temas que tratamos publicados en otros medios días después. Así nos convertimos en referente de la ciudad. Por supuesto, los premios que hemos recibido, cuatro en total, son otros logros que muestran de la calidad editorial y gráfica con la que contamos.



¿Qué sigue para Centrópolis?

Seguir sobreviviendo, trascender las fronteras del centro llegando a los sectores de la ciudad donde no hay visitantes asiduos, ya sea por temor o porque no les gusta, para que nos visiten.

Además queremos fortalecer nuestra presencia en internet y en redes sociales generando contenidos dinámicos.



Centrópolis acaba de ganar la beca de estímulos para el arte y la cultura que ofrece la secretaría de Cultura Ciudadana de la alcaldía de Medellín destinada a la producción de una serie de textos en los que hablarán sobre museos, teatros, arte callejero, gastronomía y letras a través de la mirada de un ciudadano.

La primera de cinco entregas será publicada este mes.

Carolina Ruiz

EL TIEMPO

ruicar@eliempo.com @carorure