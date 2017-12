CDO recibió otra sanción por no cumplirles a los propietarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una nueva sanción contra el grupo constructor CDO, por el incumplimiento de la devolución del dinero a los propietarios de los apartamentos de Continental Towers y Asensi, edificios evacuados debido a riesgo de colapso. CDO enfrenta entonces una multa de 70 millones de pesos.



Después de dos años desde el primer fallo a favor de los propietarios, la constructora no ha desembolsado las sumas de dinero que les corresponden a los dueños de cada vivienda. La SIC dictó la ordenanza luego de que representantes de ambas edificaciones inhabitadas recurrieran a la delegatura para demostrar los perjuicios causados por el incumplimiento.

En enero de 2016, la SIC dictó el pago de los valores de todos los apartamentos de Continental Towers, así como los parqueaderos y cuartos útiles. Pero, de acuerdo con la entidad, CDO no cumplió y no tuvo pruebas suficientes para demostrar que el incumplimiento era producto de la iliquidez de la empresa, como lo manifestaron en su minuto.



En el caso de Asensi la situación es similar, pues, según la SIC, la compañía también incumplió el plazo para devolver el dinero, pese a que la sentencia le otorgó carácter prioritario a la situación de los dueños de los apartamentos.



Aunque la sanción es una buena noticia para los afectados, después de cuatro años de disputa con la constructora, muchos ven la situación con ojos críticos. Elkin Hernández, dueño del apartamento 1115 de Continental Towers, dijo que el trato que les han dado ha sido “indignante, patético y triste”, además manifestó sentirse abandonado.



Para él, el problema es profundo, pues cree que aunque el poder judicial condene a la constructora, esta debe tener la capacidad de pagarles, sino no hay solución. “Esperamos que se condene al Estado, por no haber controlado ni vigilado, esa es la forma de que se nos dé la plata”, afirmó Hernández.

Según los propietarios de los apartamentos de Asensi, la edificación presenta serios problemas estructurales, pues la columna principal del edificio está totalmente inestable. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Ya han pasado cuatro años desde que la torre seis del edificio Space se desplomó, acabando con la vida de 12 personas, pero afectando también las de decenas de familias que vieron sus sueños y proyectos aplastados.



Desde ese momento, los habitantes de Asensi y Continental Towers no solo se quedaron sin hogar, sino que emprendieron una disputa desgastante para que se les devuelva lo que perdieron.



Los esfuerzos de los propietarios se han enfocado siempre en los asuntos jurídicos. Han contratado arquitectos para evaluar las edificaciones y comprobar la responsabilidad de CDO, han sido asesorados constantemente por abogados y han acudido a todas las instancias legales en busca de posibles soluciones.



En un primer momento, se habló de repotenciar los edificios, pero nunca se concretó ese proyecto y muchos habitantes se negaron a volver a una construcción declarada inhabitable.



En medio de la necesidad de recuperar sus inversiones, la mayoría de los propietarios de Continental Towers y Asensi aún siguen pagando créditos hipotecarios, además de los respectivos arriendos que pagan desde lo ocurrido. Se suponía que la constructora respondería por el pago de alquileres, como parte de un subsidio habitacional, pero hace dos años los gastos corren por cuenta de los afectados.Catalina González alcanzó a vivir solo un año y medio en Asensi, hasta que evacuaron la edificación. Sin embargo, sigue pagando el crédito de su apartamento, un bien que no utiliza y que no podrá volver a utilizar.

Ella, como tantas otras personas, ha pospuesto planes por falta de recursos económicos. Algunas familias, incluso, se han ido del país en busca de mejores oportunidades y la situación ha provocado la disolución de matrimonios.



La realidad que viven desde hace cuatro años, los ha sumido en una crisis emocional considerable y el conflicto no termina.



Para Mauricio Ballesteros, dueño de uno de los apartamentos del condominio Continental Towers, el problema radica en que no han encontrado formas legales para obligar a la constructora CDO a pagar, pues la empresa ha dilatado el proceso, argumentando que están en liquidación de sus bienes.



Hay otros avances que motivan a los afectados, como el fallo a favor de la familia de Juan Esteban Cantor, el único de los residentes que falleció en Space.



El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín declaró en octubre de este año, que el representante legal de CDO, la directora de la obra y el calculista son culpables por el homicidio culposo de Cantor. Con esta decisión los propietarios sintieron que por fin la justicia escuchó a las víctimas.



“En el mes de enero por fin empieza a correr la acción de grupo que tenemos contra la familia Villegas y el municipio de Medellín”, aseguró Ballesteros. Con este mecanismo, pretenden posibilitar la indemnización por los perjuicios causados por la empresa.



Por ahora, ambas edificaciones están abandonadas en el barrio El Poblado y se sostienen como símbolos de una tragedia que aún no termina para muchos. Aunque el panorama es incierto, los propietarios de ambos edificios se mantienen firmes y la mayoría se muestran positivos. No pretenden rendirse.





VALENTINA VOGT

Para EL TIEMPO

valalb@eltiempo.com

@ValentinaVogt

MEDELLÍN