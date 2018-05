Nueva emergencia en Hidroituango mantiene en vilo a 12 municipios

“La situación se agravó, poniendo en riesgo la estabilidad de la casa de máquinas, que de llegar a colapsar, amenazaría seriamente con generar un aumento significativo e incontrolado del cauce del río Cauca”.

Esta advertencia sobre la posibilidad de que sea más grave la emergencia en Hidroituango fue hecha el pasado miércoles al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través de una carta firmada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta.

En la misiva “advierten que la situación es muy crítica” y podría ocasionar una tragedia aguas abajo. Por ello le pidieron al presidente Santos ordenar la disposición de todos los instrumentos y medios posibles para ayudar a prevenir una tragedia.



Minutos antes, en una rueda de prensa, Londoño había dicho que “el peor de los escenarios es que se presente un derrumbamiento de la presa, y eso afectaría los municipios de más abajo”. La emergencia fue ocasionada al mediodía del miércoles, según el gerente de EPM, por una obstrucción en la casa de máquinas del proyecto energético, por donde estaban evacuando el agua del río Cauca desde el jueves de la semana, luego de taponarse por derrumbes los túneles de desviación del proyecto energético, que estaba a punto de ser terminado.

El taponamiento generó que el agua saliera sin control por las vías de acceso o galerías de tránsito de vehículos y aumentara rápidamente el caudal del Cauca.



Esto obligó a declarar la evacuación preventiva de los habitantes de la ribera de 12 municipios aguas abajo: Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Briceño, Ituango y Caucasia ( Antioquia); Majagual y Guaranda (Sucre); Ayapel (Córdoba), y Achí y San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se calculaba que en la noche del miércoles cerca de 9.000 personas dejaron sus viviendas y se refugiaron en zonas altas de sus municipios.

La obstrucción duró alrededor de dos horas y media y luego el agua siguió corriendo normalmente. Aun así, la alerta se mantuvo en la noche y se hicieron las evacuaciones de los habitantes, en tanto que no se puede descartar que suceda una nueva obstrucción.



Londoño también afirmó que no se presentaron pérdidas humanas ni desaparecidos por la emergencia, pero que cuatro empleados del proyecto sufrieron heridas leves y están fuera de peligro.

Además, un video registró cómo un trabajador de esta empresa se salvó milagrosamente de ser arrastrado por una ola generada por la fuerte corriente que salió de la casa de máquinas.



Esta situación hizo que ayer fueran evacuados los trabajadores de Hidroituango.



Tras una reunión del puesto de mando unificado (PMU) en las instalaciones de EPM en Medellín, Londoño dijo que una de las hipótesis es que la obstrucción en la casa de máquinas se presentó porque un tanque de las unidades de generación pudo sufrir un desplome.

Tras primera expulsión de agua que salió por taponamiento en el cuarto de máquinas en Hidroituango, empleados tuvieron que alejarse del lugar. Foto: Cortesía

‘Estoy sacando las cositas’

Las noticias de que la emergencia puede ser mayor mantiene en vilo a los habitantes aguas abajo.



“Estoy sacando todas mis cositas, bregando a ver qué puedo sacar, no sé para dónde. Todos los de esta cuadra están evacuando. Pero no hay para dónde ir”, decía Antonio José Muñoz, un habitante de Puerto Valdivia, Antioquia, mientras recogía rápidamente algo de ropa y salía de su casa para cumplir la orden de evacuación ante la alerta de una posible creciente súbita del río Cauca.

Carolina Mazo Pérez relató que el pánico de los últimos días ha perjudicado a toda la población de Puerto Valdivia. La incertidumbre la obligó a irse para Medellín, a donde una tía, dejando a su abuela, su mamá y sus hermanos en el pueblo.



“Si me quedo allá y me salgo muriendo, pierdo más cosas de las que he perdido”, dijo Carolina, con la voz entrecortada. Por ahora, espera tener noticias de sus familiares, quienes no tienen dónde refugiarse luego de evacuar sus viviendas.

Por su lado, Juliana Palacio, directora del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), indicó que a este corregimiento llegaron en helicópteros de la Fuerza Aérea ayudas humanitarias y medicamentos para el hospital.

Pese a falla, el plan es llenar la represa

La emergencia registrada el miércoles en el proyecto obstaculizaría las labores en Hidroituango enfocadas en el llenado de la presa, las cuales buscan subir siete metros más, lo que se esperaba estuviera listo el próximo domingo, pero ahora también podría retrasarse.



“El nivel superior de la represa está en la 403, es decir, el agua está 40 metros más abajo de donde se encuentra el nivel de la presa; es decir, no va a ocurrir una evacuación aguas arriba de la presa porque el embalse está mucho más abajo”, explicó Germán Arce, ministro de Minas y Energía.

La idea, según explicó el ministro, de avanzar en el llenado de la presa es que si las aguas llegan a alcanzar la cresta del embalse, puedan evacuar por el vertedero y evitar que emergencias como la del sábado pasado se registren de nuevo cuando uno de los túneles de la obra se destape. Arce explicó también que no se ha registrado un incremento del caudal, por lo que se mantiene la alerta inicial y se están realizando las labores de evacuación correspondientes.



“El caudal del río Cauca se ha mantenido entre los 1.700 y 1.800 metros cúbicos por segundo. El caudal en esta época de mayo debería oscilar entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos, es decir, es un caudal normal para la época del año y lo que se ha presentado. Evidentemente, si se diera un desembalsamiento, como ocurrió el sábado pasado, pues se da la alerta, y esperaríamos el incremento del caudal, pero eso no ha ocurrido en el momento; por eso continuamos el trabajo”, señaló.

Asimismo, el gerente general del Grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, aseguró que en Hidroituango no se está haciendo ninguna actividad diferente al llenado de la presa y tampoco se están haciendo destaponamientos de los túneles de desviación de agua, de los cuales algunos están con tapones de concreto y otros obstruidos por derrumbes.



Londoño resaltó que la medida de llenar el cuarto de máquinas fue la última opción que contemplaron tras un estudio de la situación, por lo que podía registrarse el fallo.



“Luego de una evaluación se tomó la decisión de evacuar el agua a través de casa de máquinas; esto, claramente, era una última medida que podía presentar fallas. Hubo una falla en la evacuación por la casa de máquinas, por lo que estamos preparados en caso de que ocurran nuevas emergencias por esta decisión”, explicó el gerente.

