'Hubo una falla en la evacuación por la casa de máquinas': EPM

El gerente general del Grupo EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, explicó la emergencia que este miércoles se registró en el proyecto de Hidroituango, en el noroeste de Antioquia.

"Luego de una evaluación se tomó la decisión de evacuar el agua a través de casa de máquinas, esto, claramente, era una última medida que podía presentar fallas. Hubo una falla en la evacuación por la casa de máquinas", explicó De la Cuesta.

El gerente aclaró que tras la emergencia registrada al mediodía de este miércoles dejó a cuatro empleados lesionados; uno de ellos, se encuentra recibiendo atención médica y una valoración, pues perdió el conocimiento por un golpe en la cabeza.

"Lo importante aquí es salvar vidas, por lo que vamos a estar atentos a las órdenes que nos entreguen las autoridades de prevención", resaltó De la Cuesta.

De acuerdo con Germán Arce, ministro de Minas y Energía, la emergencia de este miércoles en Hidroituango se da luego de que se empezara a drenar agua desde la casa de máquinas, por lo que se elevó la salida del líquido.

El ministro Arce agregó que la situación dejó cuatro trabajadores de la obra heridos y que, según el último reporte, el drenaje se ha reducido.



Además, reiteró el llamado de la evacuación, medida que se va a mantener hasta que se tenga el reporte por parte de EPM en el cual se indiquen que las condiciones se han restablecido.



“Es importante que la gente no se relaje hasta que no se tenga confirmación de que se regularizó la situación. No se puede levantar la orden de evacuación”, agregó el ministro.



La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres desde el mediodía emitió la alerta para Valdivia, Cáceres, Taraza, Nechí, Caucasia; así como las zonas bajas de San Benito Abad, Caimito y Guaranda, ubicados en el departamento de Sucre.



Además, Iván Márquez, director de la UNGRD, elevó la alerta a otros municipios en Córdoba y Bolívar, para un total de 12 poblaciones con planes de evacuación.



También, se informó que tras la emergencia en Hidroituango se evacuaron a más de mil trabajadores de la obra y se logró una rápida atención para hacer lo propio con el 100 por ciento de los habitantes de Valdivia en zona de influencia del río Cauca.



Ana Máría Uribe, secretaria de Gobierno de Valdivia, le manifestó a EL TIEMPO que en esa zona se evacuaron a mil personas quienes ya están en albergues.

Los municipios con orden de evacuación

En Antioquia:



Valdivia

Tarazá

Cáceres

Nechí

Briceño

Ituango



En Sucre:



Majagual

Guaranda



En Córdoba:



Ayapel



En Bolívar:



Achí

San Jacinto del Cauca



Noticia en desarrollo...

