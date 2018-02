Por enfrentamientos hay 400 familias indígenas en riesgo en Antioquia 

En el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, 400 familias Senú de la comunidad indígena El Pando, están en riesgo inminente de desplazamiento forzado, por enfrentamientos de grupos armados.



Así lo denunció la Organización Indígena de Antioquia y su Consejo de Gobierno Mayor, integrado por diez consejerías este fin de semana. “La disputa del control territorial y las economías ilegales en esta zona, dejan en medio del fuego cruzado a la población civil y exponen a un mayor riesgo a los niños que salen del colegio y que quedan en medio del fuego cruzado”.

Igualmente, la OIA denunció que un grupo de hombres armados han circulado por distintos sectores exigiendo el cobro de ‘vacunas’, por los bienes que poseen los habitantes de Caucasia y sus corregimientos, especialmente aquellos que tienen cabezas de ganado.



“Lamentamos como organización defensora de derechos humanos, que las disputas por el control territorial no respeten la vida de campesinos, afros e indígenas, que son ajenos al conflicto y que desde su cotidianidad lo que buscan es sobrevivir en su mayoría de la agricultura”, añadió el Consejo Mayor.



La OIA advirtió que la presencia armada, el control territorial ilegal y las restricciones de movilidad que buscan imponer los grupos armados al margen de la ley en esta zona, generan riesgo y afectaciones humanitarias como el desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento forzado y estigmatización a líderes indígenas.



“Los pueblos indígenas de Antioquia exigimos a todos los actores armados el respeto a la vida, a los territorios y la autonomía de los pueblos ancestrales, estamos cansados de la guerra, no más confinamiento, no más trabajos forzosos, no más amenazas e intimidaciones. Somos pueblos de paz y convivimos en armonía con nuestros hermanos y nuestros territorios”, añadió el Consejo Mayor.



Entre tanto, La gerente Indígena de la Gobernación de Antioquia, Llanedt Martínez Ruiz, se mostró preocupada y rechazó el confinamiento de 109 familias de la comunidad El Pando, como consecuencia de los enfrentamientos registrados el pasado 1 de febrero.

La gerente dijo que los indígenas de la etnia Senú se encuentran en sus viviendas y no pueden desplazarse, comercializar sus productos ni adquirir alimentos. Aclaró que actualmente cuentan con el acompañamiento del Ejército Nacional para evitar situaciones de riesgo que puedan amenazar la vida humana



“Nosotros estamos haciendo un llamado a todos los actores armados para que respeten los territorios indígenas, esos son territorios ancestrales. Nuestras comunidades indígenas están afectadas, están en el centro de los conflictos que se están viviendo hoy en el territorio de Antioquia”, indicó la funcionaria.



La gerente, además, pidió a la fuerza pública el apoyo y acompañamiento permanente para que haya seguridad y garantías para esta población indígena. Anunció que mañana hará parte de una comitiva que se desplazará hacia el municipio de Caucasia con el fin de conocer de primera mano la situación de las familias, buscar soluciones y evitar el desplazamiento de las familias hacia la cabecera municipal.



