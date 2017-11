'Es impertinente que Álvaro Uribe se cite como testigo': Fiscalía

La tesis central de la defensa del ganadero Santiago Uribe Vélez en el caso de ‘los 12 Apóstoles’, es que se trata de un ‘vil montaje’ maquinado por opositores de su hermano Álvaro Uribe para dañarle la imagen al expresidente.



Sin embargo, para la Fiscalía, no tiene fundamento que el grupo de abogados asegure que por muchos años el expresidente Uribe y su familia hayan sido víctimas de falsas acusaciones porque esa teoría debe presentarse con pruebas y no con simples teorías superfluas.

Por ello, comparte la decisión de un juez que negó en primera instancia el 90 por ciento de las pruebas, pues de 80 que presentaron solo les aceptaron ocho.



Carlos Iván Mejía, fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema, aseguró en la audiencia de apelación a la defensa de Santiago Uribe, que nada tiene que ver esa teoría de querer dañar la imagen del expresidente con el caso de ‘los 12 Apóstoles’ porque es un proceso que está fundamentado con pruebas reales y contundentes.



El fiscal le dijo al Tribunal Superior de Antioquia que la mayoría de la pruebas de la defensa no permiten establecer la verdad sobre los hechos porque son superfluas y repetitivas.

A la Fiscalía le parece innecesaria e impertinente la solicitud de la defensa de querer llevar al expresidente Uribe a declarar en beneficio de su hermano. “Escuchar a dicho senador para que califique las decisiones de la Fiscalía como producto de sus presuntas persecuciones es una petición impertinente innecesaria".



Mejía explicó que Álvaro Uribe habla de presuntas persecuciones por parte del exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y del exvicefiscal, "cuando ninguno de ellos decidió en primera instancia nada en contra de su hermano. Todas y cada una de las decisiones y han sido a partir de pruebas legales con autonomía e independencia”, recalcó.



El fiscal aseguró que el testigo (Uribe) ya tuvo oportunidad de referirse a esas presuntas acusaciones y persecuciones.



Mejía criticó los 36 testimonios de personas que eventualmente asistieron a la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe, que de acuerdo con los testimonios, funcionaba para entrenar a paramilitares.



El ente investigador también consideró innecesario repetir los testimonios de sus testigos claves: el mayor retirado Juan Carlos Meneses; el empleado de la hacienda La Carolina, Eunicio Pineda Luján, y el exparamilitar, Alexánder de Jesús Amaya.



Esos testimonios fueron claves para capturar a Uribe, quien está preso desde febrero del 2016 por presuntos nexos con ‘los 12 Apóstoles’, homicidio agravado y concierto para delinquir.



La Fiscalía considera que Santiago Uribe tuvo un papel determinante en la organización criminal ‘los 12 Apóstoles’, por la cual ha sido cuestionado en los últimos 15 años.

En cuanto al campesino Eunicio, exempleado de la Hacienda La Carolina, la defensa alegó que no es acto para declarar porque 'no tiene buena salud mental', pero la Fiscalía aseguró que él fue evaluado por dos siquiatras forenses que revelaron que está en buenas condiciones.



El representante del ente investigador agregó que si bien Eunicio tiene estrés postraumático porque fue amenazado, torturado y se salvó de un intento de homicidio, ha sido minucioso y meticuloso en sus testimonios y que poco o nada queda para preguntarle.

Igualmente, aclaró que “la Fiscalía no ha tenido la intención de traer testigos falsos. Se trata de un procedimiento con hechos denunciados y documentados que enlutaron a una región y dejó más de 200 víctimas”.



Entre tanto la Procuraduría aseguró durante la audiencia que será necesaria la práctica de todas las pruebas, de no ser así la defensa tendría reducida la contra versión y agregó que el juez no acertó en buena parte en las pruebas que negó.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público comparte la decisión del juez de primera instancia en no volver a llamar a interrogatorio a Eunicio porque se trataría de una revictimización, tendría que revivir el dolor.



Manuel Garzón, representante de las víctimas, está de acuerdo con la primera instancia en negar la mayoría de las pruebas. Además, criticó la teoría de la defensa sobre querer dañar la imagen del expresidente Uribe. "Se busca politizar el caso. No queremos caer en el juego de politizar el proceso, de querer deslegitimar a las víctimas, a los testigos y a los funcionarios judiciales”.



Garzón agregó que no le cabe duda de que la defensa de Santiago Uribe busca desviar la atención de la judicatura sobre los graves hechos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron entre 1990 y 1998.



MEDELLÍN