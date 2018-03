Casa de la artistta Lola Vélez se está cayendo y no hay acuerdo

Las paredes de tapias, cansadas de soportar el peso del olvido y el abandono, comenzaron a ceder, viniéndose al suelo sin que nadie escuchara su desgracia. Sobre un catre pequeño, tendido con una colcha blanca de visos verdes, reposan los restos de una pared que se derrumbó sobre la cama. Quien entra a la casa siente un peso tremendo sobre los hombros, como si el cielo se fuera a venir encima. Es la amenaza constante del techo, que parece no aguantar un día más. La agonía de la vieja casa de Lola Vélez ha sido prolongada, dolorosa, pero, sobretodo, silenciosa.

El pasado 2 de febrero, la alcaldía de Bello anunció que había llegado a un acuerdo para salvaguardar la casa de la pintora Lola Vélez, ubicada en pleno centro de Bello, detrás de la famosa choza de Marco Fidel Suárez. Esto luego del revuelo que había causado un letrero de la curaduría primera de Bello en el que se anunciaba que el bien sería demolido.



Lo cierto es que hoy, más de un mes después, no hay ningún acuerdo para que la casa sea rescatada por el municipio. Juan José Peláez, el dueño del inmueble, dice que desde el año pasado lleva ofreciendo la casa al municipio, pero que este no ha mostrado un interés real por adquirirla. “El año pasado les mandé una carta para ofrecerles la casa, no me respondieron. Después les mandé otra, ahí me respondieron que en el momento no les interesaba. Solo este año se acercaron y quisieron negociar”, cuenta Peláez.

Héctor Arias, secretario de Cultura de Bello, admite que el dueño de la casa mandó la carta que menciona, pero dice que no sabe cuál fue la respuesta que se le dio. Peláez, además, dice que la casa está considerada en alto riesgo por su condición de abandono.



EL TIEMPO conoció un informe técnico de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Bello, en la que resalta una conclusión contundente:

“Los daños presentes en los muros de tapia son irreversibles y progresivos lo que potencia una falla por cortante lo cual conllevaría a un colapsamiento de la estructura”.

No se sabe cuánto tiempo aguante la casa en pie mientras se llega a un acuerdo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Peláez compró la casa hace año y medio a los herederos de la pintora. Beatriz Vélez, sobrina de Lola y quien hacía parte de ese grupo de herederos, dice que la casa tuvieron que venderla porque la situación se había vuelto insostenible: “Luchamos 10 años para que la casa fuera conservada por la alcaldía, pero nunca encontramos apoyo por parte de ella. Teníamos que seguir pagando impuestos normal. Económicamente, llegamos a un momento en el que no teníamos con qué pagar ni el predial ni los servicios. Entonces llegamos a la conclusión de venderla”, lamenta Vélez.



Una versión similar tiene Reinaldo Spitaletta, presidente del Centro de Historia de Bello: “Hace unos años presentamos un proyecto bien interesante para conservar la casa, en el que intervinieron abogados, arquitectos y artistas. Era pertinente y bien investigado sobre la casa de Lola Vélez, pero a eso no le pararon bolas”, cuenta Spitaletta.

En este momento, Peláez se encuentra en un proceso de negociación con la alcaldía. La idea es permutar la casa por un bien de la administración.



Mientras el propietario dice que ya él tiene el avalúo de la casa para negociar con la administración municipal, de allí responden que Peláez no les ha presentado el avalúo. “Él no ha entregado el avalúo. No sabemos qué está pidiendo por la casa, a partir de lo que él pida nosotros tenemos que hacer un avalúo para que coincida. Unos pedimos unas cosas y otros otras, estamos en esa negociación; pero no hemos llegado a un acuerdo”, alega el secretario de cultura. El avalúo que debe hacer la alcaldía aún no se ha hecho.

Gestores culturales piden que la casa sea convertida en museo o en un centro de formación artística. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Peláez, por su parte, responde que el avalúo debe ser revelado en una mesa de negociación en el que la alcaldía también exponga el avalúo del bien por el que se piensa permutar la casa de Lola. El problema también radica en que la casa no ha sido declarada bien de interés cultural (BIC). “La casa todavía no está declarada bien de interés cultural (BIC), es una propiedad que está en una lista indicativa pero a la que no se le ha hecho el procedimiento declaratorio”, admite Arias.



Para Peláez, la negociación parece estar siendo dilatada por la alcaldía. Arias, por su parte, responde que este proceso toma tiempo. Beatriz Vélez, la heredera de Lola, es escéptica sobre el futuro de la negociación: “Si no la quisieron comprar cuando a la casa se le podía hacer algo, ahora es mucho más difícil porque la hay que restaurarla”.



Dentro de la casa hay un mural que la misma artista pintó y que, por el deterioro de la morada, sufre un peligro inminente. Mientras los días pasan y las paredes siguen desconchándose, la casa sigue esperando que la negociación llegue a buen término antes de que no resista más y emita su último estertor.



