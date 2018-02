La casa de la artista Lola Vélez, en Bello, no será destruida 

En el centro de Bello, justo detrás de la choza de Marco Fidel Suárez, hay una casona que lucha por mantenerse en pie. Sus paredes, lastimadas por la intemperie y el abandono, se desconchan con el paso de los días. Sobre el techo húmedo, en una esquina, le ha comenzado a crecer una vegetación espinosa. Se ve anacrónica al lado de los locales comerciales que la rodean. Las tejas, color de tierra mojada, reflejan la inclemencia de las lluvias. Y, sobre su pared frontal, un letrero amarillo de la Curaduría Primera de Bello exhibe lo que hasta ayer marcó su infortunio: “Licencia de construcción en la modalidad de demolición y cerramiento”.



Es la casa de la pintora Lola Vélez, fallecida en 2005. Ayer, en horas de la tarde, el municipio de Bello anunció que la casa será conservada, hecho que tranquilizó a quienes no entendían por qué un bien de esta importancia iba a ser demolido. EL TIEMPO había recibido denuncias sobre el hecho. Álvaro Morales, director de la Casa Museo Pedro Nel Gómez, expresó que derrumbar la casa le parecía una “monstruosidad”.



Para Morales, Lola es uno de los personajes más importantes de la historia del arte colombiano. Además, resalta que logró meterse en el mundo del arte en un tiempo en el que las mujeres no tenían cabida. “Su obra es muy valiosa en su propuesta plástica y estética y, obviamente, en el realce histórico que adquiere”, indicó Morales.

Ella fue una artista destacada, su casa fue un refugio de artistas. Allá se forjaron muchos de ellos, sean profesionales o no.

Lola Vélez nació en 1925 en Bello, norte del valle de Aburrá. Estudió en el colegio Nuestra Señora de la Presentación, de ese mismo municipio. Pero su pasión sería el arte. Ya decidida su vocación fue una de las alumnas destacadas del escultor y muralista Pedro Nel Gómez. En la década del 50 viajó a México para seguir estudiando.



Allí, según cuenta Morales, aprendió de Diego Rivera, el reconocido muralista mexicano. También conoció a Frida Kahlo, esposa de Rivera y pintora que se convirtió en ícono de las mujeres artistas. La estadía en México y el roce con estos artistas influyó en sus producciones posteriores.

El letrero amarillo de la curaduría, que anunciaba la demolición, generó preocupación. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Morales cree que la destrucción de la casa no era un asunto baladí. Por el contrario, la posibilidad de la demolición le parecía una falta de visión histórica: “Destruir su casa es, nada más y nada menos, que extenderle la partida de defunción a su memoria”, advirtió antes de que el municipio decidiera preservarla.



Reinaldo Spitaletta, periodista y presidente del Centro de Historia de Bello, cree que la casa tiene un valor especial: “Ella fue una artista destacada, además su casa fue siempre un refugio de artistas”, dijo. Spitaletta explicó que hace unos 10 años se reunieron personas de la entidad que preside para proponer que la casa de Lola Vélez fuera declarada Bien de Interés Cultural.



Pero, según dijo, la administración municipal de entonces nunca se interesó por la idea. “Presentamos un proyecto bien interesante en el que participaron abogados, artistas y arquitectos, pero a eso no le pararon bolas”, comentó.

Solo ahora se decidió de manera definitiva el futuro de la casa. Según informó la alcaldía de Bello, el plan es que esta se convierta en un espacio que fomente el arte y la formación de futuros artistas.



La Casa Museo Pedro Nel Gómez, dirigida por Morales, está reuniendo los cuadros de la artista con el fin de exponer su obra. Algunos están en manos de coleccionistas, con quienes ya se ha puesto en contacto el museo. Otros están en la biblioteca Marco Fidel Suárez, de Bello. Este proyecto se piensa con la premisa: ‘Lola visita a su maestro Pedro Nel’.

La casa de Lola no tiene ninguna mención, ninguna placa; pasa inadvertida a la mirada de los transeúntes. Contrasta con la choza de Marco Fidel, su vecina, que tiene una estatua y un busto en honor al expresidente. Un vendedor ambulante, que se ubica al lado de la casa de Lola desde hace 11 años, y quien no dio su nombre “para no meterse en problemas”, dijo que no sabe quién fue la artista ni si esa fue su casa o no.



Lo que pretenden desde el museo es visibilizar a Lola: “Todos los municipios, todos los territorios, todas las comunidades necesitan el referente de esos personajes. En vez de destruirlos, tienen que promoverlos, proyectarlos, exaltar su obra”, señaló Morales. Para Spitaletta, la casa de la artista debe convertirse en un lugar para recordar su vida y obra, como pasa por ejemplo con la pintora Débora Arango, en Envigado.



Detrás de la casa hay un estadero grande con piscina. Desde allí puede verse un palo de mango que crece en el patio de la vieja morada. El árbol, del que cuelgan unos mangos todavía biches, se ve tan debilitado como la casa. Pero el viento sopla y el árbol logra salir de su letargo. Han llegado las noticias: la casa será conservada y los visitantes podrán recordar a Lola bajo la sombra de un palo de mangos.







