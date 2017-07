Carril Solo Bus no ha tenido los efectos esperados

Como parqueaderos y de uso indiscriminado de buses y otro tipo de vehículos. Así están funcionando actualmente los carriles Solo Bus, una apuesta del 2016 de la Secretaría de Movilidad por mejorar el transporte público colectivo.



Actualmente el carril Solo Bus está en la calle 50 (Colombia), la carrera 65, la avenida Guayabal, calle San Juan, las calles 33 y 10, la avenida El Poblado y la Transversal 78.



“Los buses, al estar inmersos en este carril, logran mejorar la velocidad, el tiempo de viaje, se disminuyen las congestiones en la malla vial y también esperamos que baje de manera notoria la accidentalidad en estos tramos de la vía”, dijo Liliana Sierra Figueroa, líder de la Unidad de Transporte de la Secretaría de Movilidad.

Según Sierra, esto hará que el transporte público colectivo sea más atractivo “para que la gente empiece a dejar su vehículo y contemplar esto como una alternativa de movilización en la ciudad”, agregó.



No obstante, los resultados que se esperaban no se han logrado completamente. Si bien sí se han mejorado las condiciones para quienes transitan en bus, hay quejas de comerciantes que dicen que se han visto afectados.



Por ejemplo, este carril impide que los vehículos de carga de insumos para locales comerciales, e incluso los clientes de los mismos, se estacionen al lado de las tiendas. Esta molestia ha hecho incluso que algunas personas corten los hitos (postes anaranjados que separan los carriles) para dar paso a los vehículos.

A pesar de que el carril Solo Bus está señalizado en el piso y anuncios verticales, no es respetado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Uno de los problemas que ha tenido el carril Solo Bus es que no todos los buses usan su carril exclusivo, yéndose hacia la vía del medio, y que otro tipo de vehículos, como taxis, motos y carros particulares se apropian de este. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Todo tipo de vehículos invaden el carril preferencial de buses. Varios conductores dicen que si no lo hacen, no podrían hacer ciertos giros. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Por otro lado, el carril Solo Bus también está siendo mal utilizado como espacios de cargue, descargue y estacionamiento. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Es común la invasión de este carril por parte de vehículos particulares y taxis, que buscan esquivar trancones. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Por otro lado, el carril exclusivo diseñado para los buses se ha usado constantemente para estacionar ventas ambulantes que llevan en carros y motocicletas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Los comerciantes no son los únicos que sienten que las condiciones empeoraron. Los ciclistas, por ejemplo, se quedan en muchas ocasiones sin un espacio para transitar, ya que no en toda la ciudad hay ciclorrutas. “Si siento el ruido de un bus que viene detrás de mí a gran velocidad, y yo estoy por el carril de Solo Bus, prefiero frenar o montarme a seguir por la acera”, contó Adriana Roa, una música que se transporta en bicicleta.

Ella dice que no culpa a los buses de quedarse sin un carril para transitar y tener que pasar al del centro a competir con los demás vehículos. “Si medimos la distancia del carril de Solo Bus no da para que haya bus y bici al mismo tiempo. Era mucho más fácil transitar cuando no habían esos separadores”, concluyó.



El carril Solo Bus también afecta a otros conductores. Marcos Giraldo, ingeniero civil y conductor, cuenta que no hay cultura del uso de este carril. “El busero no solo anda por ahí y cuando un bus va y recoge pasajeros, el otro bus se sale para adelantarlo”, dijo.



Además, agregó, que ese carril especial dificulta los giros “muchas veces uno va a hacer un giro y los buseros no lo dejan a uno pasar, le toca a uno parar en el carril de la mitad, haciendo un taco de ahí para atrás, para esperar que todos los buses pasen para uno poder girar…y que fueran solo buses, pero por ahí se mete otra gente que lo usa como si fuera otro carril normal”.

