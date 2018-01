Capturan al presunto asesino de bebé de 4 meses en Segovia (Antioquia)

A un joven de 21 años de edad, identificado como Yony Alexánder Menéses, le fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Segovia (Nordesde de Antioquia), como presunto responsable del homicidio de un bebé de cuatro meses en esa localidad.

Según el ente acusador, el joven declaró ante los investigadores de la Sijín, en el momento en el que fue detenido, que enterró vivo al menor pero no dio más explicaciones.



Sin embargo, Policía Antioquia indicó que investigan si el menor fue enterrado vivo, o fue asesinado primero, pues el cuerpo tiene indicios de muerte por asfixia. El dictamen final lo dará Medicina Legal, entidad que ya le hizo la necropsia al menor, pero no han entregado el informe oficial



De igual forma, el investigado no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de secuestro simple agravado y homicidio agravado.



El hecho ocurrió en la tarde del pasado domingo 28 de enero, "cuando el hoy procesado le pidió a su hermana de 17 años que fuera a la tienda a comprarle algo para comer. La menor accedió y le dejó al niño que tenía bajo su cuidado por petición de unos vecinos. Al regresar, la adolescente no encontró a bebé y dio aviso a la comunidad para iniciar su búsqueda en el sector", explicó la Fiscalía.

El Instituto ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia del Centro Zonal Porce Nus que se desplazó desde Yolombó hasta Segovia (Antioquia), para acompañar a la familia.

La comunidad rechazó el acto y marchó el pasado lunes, vestidos de blanco y con pancartas, hasta el parque municipal donde pidieron más seguridad para los menores de edad.



