Los retos de los 7 aspirantes a la rectoría de la U. de Antioquia

De nueve personas que se postularon hasta el 26 de enero pasado para ocupar el cargo de rector de la Universidad de Antioquia (U. de A.) en el periodo 2018 - 2021, siete cumplieron los requisitos y se acreditaron oficialmente como candidatos, ante la secretaría general de la institución.

Se trata de Elkin Libardo Ríos Ortiz, ingeniero industrial; Pablo Javier Patiño Grajales, médico; Edison Neira Palacio, sociólogo; María Helena Vivas López, comunicadora social; Juan Carlos Amaya Castrillón, abogado; John Jairo Arboleda Céspedes, médico veterinario; y Mauricio Alviar Ramírez, economista, quien ocupa el cargo actualmente y busca la reelección.



La lista la dio a conocer este martes el consejo superior, encargado también de designar al nuevo rector o reelegir a Alviar, el próximo 27 de febrero. Previamente, el 13 del mismo mes, los candidatos presentarán sus propuestas, desde las 10 a. m., en un foro en el Teatro Universitario, y el 20, será la consulta virtual, de 8 a. m. a 6 p . m., en la que la comunidad universitaria expresará a cuál candidato prefiere.



El designado tendrá el reto de liderar una de las universidades más importantes del país y trabajar alrededor de aspectos como cobertura, infraestructura, calidad y producción científica y académica.

Sin embargo, hay otros desafíos relacionados con la situación actual que vive la institución. De acuerdo con Jhon Mario Muñoz, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, uno de los puntos álgidos está en la situación financiera, sobre todo cuando la contraloría de Antioquia calificó como adversos o negativos los estados financieros de la Alma Máter, en el informe de la auditoría en la vigencia 2016.



Aunque el rector Mauricio Alviar expresó en días pasados que controvertirá dicho informe, pues no hay razón de ser para que se presenten esos resultados, Muñoz expresó que hace falta claridad sobre el verdadero estado financiero de la U. de A. Entre las peticiones de la rectoría está conformar una mesa de trabajo con la contraloría para discutir las razones del concepto negativo.



“En caso de que no surta efecto la mesa de trabajo con la contraloría general de Antioquia, la Alma Máter podría buscar acciones ante la Auditoría General de la República”, expresó Alviar en un comunicado, en el que añadió que declarar públicamente que en la universidad hay detrimento patrimonial no tiene razón de ser y resulta amañado y muy riesgoso para la reputación y la proyección de la misma.

Sin embargo, la preocupación al respecto persiste en algunos sectores.

En el mismo renglón económico, Santiago Vélez, coordinador del grupo de trabajo estudiantil Juntos UdeA, manifestó que el nuevo rector debe tener un perfil encaminado a buscar mejores mecanismos de financiación para la universidad y ser crítico ante políticas de gobierno que no beneficien los recursos para la educación pública.



“Entre los desafíos para el rector está que tenemos la cobertura estancada desde hace años porque la falta de recursos no da para ampliar la infraestructura y recibir más estudiantes”, expresó el líder estudiantil, quien añadió que el porcentaje de personas que se presenta a la universidad supera por mucho al de estudiantes que finalmente son admitidos. En ocasiones, no es porque no pasen el examen sino porque no hay suficiente capacidad para recibirlos.



Por otro lado, para Muñoz es importante que en el nuevo periodo de rectoría se le preste especial atención a la situación de la IPS Universitaria, pues considera que esta ha perdido calidad en la prestación de los servicios.



La expectativa también es que se designe un rector que logre entablar relaciones cercanas con la comunidad universitaria para fomentar procesos de concertación en torno a políticas de desarrollo y proyectos diversos y que, además, trabaje en la reforma al estatuto docente y al reglamento estudiantil.

Desacuerdos con el proceso para designar al rector

Algunas voces han criticado que la designación del nuevo rector de la U. de A. se dé de una forma apresurada. Vélez indicó que hay muy poco tiempo para conocer a fondo las propuestas de los siete candidatos, lo que llevaría a que en la consulta virtual se vote sin mayor criterio.



Justamente, la consulta es uno de los aspectos que más críticas despierta debido a que no es vinculante, por lo cual no consideran que sea una decisión democrática que tenga en cuenta la opinión de la comunidad universitaria.



Con él está de acuerdo Muñoz, quien dijo que muchos profesores no están de acuerdo con el método de elección del rector, porque el consejo superior no representa a los estamentos. También afirmó que en la universidad se ha perdido un poco el desarrollo de la democracia en las diferentes decisiones que se toman a diario.



“Queremos un gobierno universitario en el que los estamentos tengan mayor participación y vocería, los maestros que tienen el compromiso de llevar la universidad al lugar que se merece. Las consultas universitarias de egresados, profesores, estudiantes, empleados no son vinculantes, no son decisorias a la hora de designar al rector y generalmente el resultado es diferente a la decisión final que toma el consejo”, explicó el presidente de la Asociación de Profesores.

Vale recordar que dicha designación se da en una reunión del consejo superior, en el que hay ocho personas que pueden votar. Deberían ser nueve, pero en este caso hace falta el representante de los estudiantes, cuyo cupo aún no ha sido suplido, debido a que su elección, que estaba prevista para septiembre pasado, se suspendió por petición de muchos alumnos que consideraban que debido a épocas previas a elecciones no era el mejor momento para elegir esta figura.



Aunque el rector Alviar convocó a los estudiantes a participar en agosto pasado, después de 14 años de que no se hiciera este proceso, al final ganó la negativa, en busca de una reformulación del mismo, en aras de mayor transparencia, según argumentaron varios alumnos.



Docentes y estudiantes esperan que el nuevo periodo de administración en la U. de A. desarrolle proyectos que mantengan e incluso mejoren: calidad, cobertura, dotación y recursos, no solo para las actividades académicas, la investigación y la producción científica, sino también para generar impactos sociales positivos.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Para EL TIEMPO

@HeidiTamayo

