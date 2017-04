Campesinos en Jericó se oponen a la extracción minera en su territorio

Este martes, cerca de 40 campesinos del corregimiento Palocabildo, del municipio de Jericó (suroeste de Antioquia), bloquearon el paso por una vía del corregimiento a dos camionetas con funcionarios de la multinacional minera AngloGold Ashanti.

La razón, según explicó Rodolfo Tobón, un campesino que ha vivido allí sus 36 años de vida, es que no quieren que la actividad minera contamine sus suelos y dañe las fuentes de agua que no solo abastecen a Jericó, sino también al municipio vecino de Támesis.



Estas protestas no son nuevas, de acuerdo con José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, pues desde el 2008, cuando llegaron las primeras plataformas de perforación minera al lugar, los campesinos comenzaron a oponerse.

De estas parcelas vivimos y vivimos dignamente. No necesitamos que venga una multinacional a guardar el oro en bodegas FACEBOOK

TWITTER

En este lugar nunca ha entrado la minería como actividad productiva, según contaron Tobón y Jaramillo, y mucho menos a una escala de casi la tercera parte del territorio de Jericó, pues según explicó el coordinador de la Mesa Ambiental, la licencia de explotación minera que tiene la multinacional es de 7.600 hectáreas y Jericó tiene una extensión total de 19.000.



"Llevamos más de 100 años trabajando el café, y nosotros no nos hemos acabado; pero donde llegue a haber una mina de estas, sí sería el acabose", contó Tobón, quien recuerda las historias de su padre y abuelo, también agricultores.



En su parcela siembra maíz, café, plátano y fríjol: "De estas parcelas vivimos y vivimos dignamente. No necesitamos que venga una multinacional a guardar el oro en bodegas. Queremos seguir cultivando y seguirles llevando comida a ustedes", comentó.



Tobón dijo además que a los campesinos no les parecen convincentes los argumentos de la compañía minera, por lo que a la reunión que acordaron para el próximo 18 de abril, tras unas cuatro horas de bloqueo a los vehículos de AngloGold Ashanti, será "para ir y decirles que no los queremos aquí".



Contó que seguirán haciendo las protestas pacíficas y que la restricción del paso es solo para los funcionarios de la multinacional minera: "Si 100 veces se meten, 100 veces los bloqueamos", dijo



"Ya se puede ver cómo está Medellín y no queremos vernos desplazados a una ciudad. Lo otro es: ¿quién cultiva las comidas de las grandes ciudades? Nosotros los campesinos, y el Gobierno nos está desplazando dándole títulos mineros a estas multinacionales", concluyó.

¿Consulta minera?

Tobón dice que están trabajando por lograr una consulta, similar a la de Cajamarca, para decirle definitivamente no a la exploración minera en sus territorios. No obstante, Jaramillo comentó que eso es solo un camino.



"Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería", comentó.

MEDELLÍN