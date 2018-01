‘Es mejor regalar la cosecha que vender a precios tan bajos’

22 de enero 2018 , 06:20 a.m.

Una imagen poco habitual pintó este domingo la vía al Túnel de Occidente, a la altura del corregimiento de San Cristóbal. Papas, cilantro, espinaca, zanahoria, apio, pepinos, cebolla, entre otras hortalizas estaban bajo el sol a la vista de los conductores que se movilizaban por la zona, desde las 9 a. m.

A un costado de la vía podían también verse personas aglomeradas. Algunas con manojos de cilantro en la mano, otras cargando pancartas, unas más sentadas esperando. Todos estaban en el acto simbólico que lideraron campesinos del corregimiento como protesta contra las pocas garantías que tienen para comercializar su cosecha.



El mensaje que querían dejar era que es mejor regalar sus productos que venderlos mal, lo que causa que en muchas ocasiones la producción se pierda. Y por eso, se los dieron gratis a quienes pasaban por allí. Los agricultores de San Cristóbal expresaron que la iniciativa es un grito desesperado ante situaciones que están llevando su labor a la extinción.

Los campesinos pidieron políticas que les permitan comercializar sus productos con mayores garantías. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Porque muchas veces se ven a gatas a la hora de obtener los insumos para sembrar. Porque casi siempre les pagan la cosecha a tan bajos precios que ni siquiera suplen los costos de producción. Porque sienten que los intermediarios se quedan con todas las ganancias. Y porque están cansados de que sus productos sean vendidos al consumidor a precios muy por encima de lo que les pagan a ellos.



El ejemplo perfecto está en el cilantro, dijo Jhon Fredy Muñoz, habitante de la vereda La Ilusión de San Cristóbal, quien explicó que producir un kilo cuesta unos 1.200 pesos. Esa misma cantidad se las compran a ellos por un valor que oscila entre los 300 y los 1.000 pesos. Sin embargo, al consumidor le venden 200 gramos por 1.000 pesos.

Los campesinos entregaron gratis sus productos a las personas que se movilizaban en sus vehículos por la vía al Túnel de Occidente. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“La situación se vuelve más grave porque los propietarios de fincas y predios no tenemos cómo ofrecerles las condiciones mínimas a los agricultores. No nos da para ofrecerles contratos fijos, con prestaciones sociales, nos toca por jornal día, que en el sector oscila entre los 35.000 y los 38.000 pesos”, agregó el líder de la protesta.



Hasta horas de la tarde, los campesinos regalaron casi una tonelada de productos, aseguró Muñoz, que reunieron entre todos. A los conductores les daban manojos de cilantro, cebolla, espinaca. Muchos les extendieron la mano y escucharon sus consignas. También hubo quienes no abrieron sus ventanas y siguieron de largo.



Asimismo, desde muy temprano llegaron habitantes del sector cargados de bolsas para que les regalaran hortalizas. Una de ellas fue Delia Rodríguez, quien también apoyó la protesta simbólica como una forma de que los campesinos creen conciencia sobre la importancia de valorar su labor. A los de San Cristóbal se sumaron agricultores del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, quienes expresaron que están en las mismas condiciones.

Piden más apoyo institucional

Otra de las peticiones de los protestantes fue que la administración municipal fortalezca la inversión y las políticas en beneficio de los agricultores de los corregimientos de la ciudad. De acuerdo con Ángela María Quiroz, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Pajarito de San Cristóbal, en 2012 les prometieron un centro de acopio, comercialización y transformación de productos agropecuarios, pero solo llegaron hasta el nivel de capacitación y seis años después las cosas no han avanzado.



“La institucionalidad piensa que hay que dar cursos y cursos, pero lo que necesitamos es un centro de comercialización directa. En este sentido, los excendentes del tomate no se botarían, sino que se podrían convertir en pasta de tomate que hagan las mismas mujeres”, propuso la líder.

Sobre el tema, el acalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que una de las formas como se apoya a los campesinos son los 20 mercados campesinos que se hacen en diferentes puntos de la ciudad.



“Hay que generar más oportunidades, en toda la zona de ciudadela de Nuevo Occidente hay que generar corredores comerciales donde ellos puedan vender sus productos”, dijo el mandatario, quien añadió que el turismo también es una de las vocaciones de los corregimientos, que debe aprovecharse.



A la alcaldía de Medellín y a otras entidades esta semana los campesinos llevarán la solicitud oficial, que fue firmada por los asistentes a la protesta de ayer. Buscan que les presten atención y que no solo les ayuden a consolidar mejores políticas para vender, sino también acciones para tener un distrito de agua que les ayude a preservarla, así como programas de optimización de los alimentos que producen.



En San Cristóbal no quieren que solo se les mire como zona con gran potencial turístico, sino como un lugar de gran importancia agrícola para la ciudad.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

@HeidiTamayo

Medellín