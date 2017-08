Presunto homicida de rector de colegio de Medellín fue capturado

En consejo de Seguridad realizado entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y que contó con la presencia del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se informó sobre la captura del presunto responsable de la muerte de Manuel Jaime Arango, rector del colegio Rafael Uribe Uribe.

Según informó el fiscal, en horas de la madrugada se capturó a Juan Felipe Flores alias ‘Juancito’, quien habría sido identificado por testigos presenciales del crimen, ocurrido el pasado 27 de julio, cuando Arango fue asesinado, al parecer, por resistirse al hurto de su moto en Aranjuez (nororiente de la ciudad).



“La audiencia de imputación de cargos se hará hoy en la Fiscalía. Los cargos serán: homicidio agravado, hurto agravado y porte ilegal de armas”, explicó Martínez, quien añadió que continúan las investigaciones para lograr las capturas de “todos los que participaron en ese ilícito y se esperan tener más resultados esta semana”.

De otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció la diligencia para dar con los responsables de ese crimen y también se refirió sobre el aparente plan para atentar contra su vida, fraguado en el corregimiento de Altavista.



“Yo sé en lo que me metí cuando me posesioné como Alcalde. Me siento respaldado por la fuerza pública y no temo por mi seguridad”, dijo el Alcalde, quien añadió que en el transcurso del día se darán detalles de la captura de ‘juancito’



Otra de las conclusiones que dejó el consejo de seguridad, es la llegada de siete nuevos fiscales a la capital antioqueña.



