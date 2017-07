En el Oriente habrá cabalgata que coincide con Feria de las Flores

Con un recorrido de 9.1 kilómetros, se realizará este 29 de julio la cabalgata rural regional Oriente, en zonas rurales de los municipios de Rionegro y Guarne.



El evento es liderado por la Cadena Equina de Antioquia (Ceant) y cuenta con el apoyo directo de la Gobernación de Antioquia. Aunque coincide con la celebración de la Feria de las Flores, no hace parte de su programación.



De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca “propender un ambiente de esparcimiento sano, procurar el respeto y el amor por los caballos, uno de los motores del desarrollo de nuestro departamento”.

Asimismo, organizaciones sociales podrán recaudar el valor correspondiente a servicios de parqueadero en la zona.



La salida será a las 12 de día, desde la Cancha El Carmín, de Rionegro y se hará solamente por senderos rurales. El plazo para las inscripciones será el 23 de julio y cada boleta tiene un valor de 90.000 pesos.

Entre las prohibiciones establecidas están las burrotecas, las zorras y coches de carretilleros, montar los caballos en estado de embriaguez, menores de edad a caballo sin acompañamiento de un adulto, el uso de aerosoles, espuma y harina y los caballos con baja condición corporal o que no estén en óptimas condiciones de salud. Además, habrá puntos de atención veterinaria.

En Medellín no habrá cabalgata

Entre tanto, en Medellín se mantiene la decisión de no realizar la cabalgata, un evento reglamentado por el Concejo de Medellín, para que cumpliera con requisitos encaminados principalmente a la protección de los animales.



Entre estos se contempla que el número de equinos no sobrepase los 2.000 ejemplares, que después de cada grupo de 200 caballos haya espacio para expresiones culturales, además de la asistencia veterinaria durante todo el trayecto y la no tolerancia a equipos de sonido en los caballos ni discotecas rodantes.

Asimismo, la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.



Defensores de animales han dicho que aunque se cumplieran estas reglas, los equinos no están preparados para caminar por el asfalto, soportar la muchedumbre, el ruido y el desorden.



MEDELLÍN