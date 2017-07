Buscan voluntarios que creen prototipos para personas con discapacidad

Diseñadores, desarrolladores, ingenieros o cualquier persona que sea apasionada por crear pueden participar en el proyecto TOM, una iniciativa global que llegará a Medellín el próximo octubre. Es la primera vez que se realiza en una ciudad colombiana.



El proyecto busca conformar equipos de varios profesionales que ideen y diseñen prototipos para 12 personas en condición de discapacidad de todo el país.

La convocatoria para que las personas se inscriban es hasta el próximo 15 de agosto. Se elegirán dos equipos con 11 personas cada uno. A partir de entonces, ellos deberán dedicarse más de un mes a diseñar los prototipos. Contarán con el apoyo de la Universidad EIA, el Comité de Rehabilitación y el colegio The Columbus School.



Los diseños se materializarán en 72 horas, entre el 5 y el 7 de octubre, en lo que se denomina la makeathon. Este tendrá lugar en The Columbus School.



Hasta el momento se han seleccionado seis de las 12 personas que serán beneficiadas con los prototipos, quienes también harán parte del proceso de creación de los mismos, pues son los que conocen y entienden mejor las necesidades que tienen.



Los beneficiados son un niño de 8 años, que tiene agenesia de miembros superiores, es decir, sus brazos no se desarrollaron por completo. Tres más de 9, 11 y 15 años, quienes tienen afectados los movimientos de sus cuerpos debido a una parálisis cerebral. Un deportista de 25 años que tiene dificultades para mover un lado de su cuerpo y un joven de 27 años que, por una lesión modular, no tiene movimiento ni sensibilidad en las piernas.

La idea es que las creaciones permitan mejorar su calidad de vida y la de otras personas. “Los diseños de los prototipos quedan de dominio público y la idea es que satisfagan la necesidad, no se trata de generar falsas expectativas con los casos seleccionados, no es que se va a construir una súper herramienta sino una que permita tener más autonomía e independencia”, explicó Tatiana Díez, coordinadora de Mercadeo del Comité de Rehabilitación.



Asimismo, la coordinadora afirmó que la construcción de los prototipos debe hacerse con materiales de bajo costo, puesto que se busca que en cualquier parte del mundo se puedan replicar.



Entre tanto, los equipos estarán conformados, entre otras personas, por profesionales en ingeniería y salud, diseñadores industriales o gráficos, estudiantes universitarios de carreras afines y estudiantes de colegios. También se está gestionando apoyo de empresas que quieran unirse a la iniciativa.

TOM ya se ha realizado en otras ciudades del mundo y llegó a Colombia gracias a que un docente de The Columbus School visitó Israel, país creador de la misma.

Después, el colegio, la EIA y el Comité de Rehabilitación pidieron la licencia internacional para realizarla y se espera que llegue a otras ciudades de Colombia en el futuro.



Díez puntualizó que las expectativas son muy grandes y se espera que la solidaridad y la creatividad se conjuguen para cambiarles la vida a personas con discapacidad. Los interesados pueden inscribirse en www.col.tomglobal.org.

