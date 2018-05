Buscan 'súper amigos' para acompañar a menores del ICBF en Medellín

04 de mayo 2018 , 09:53 a.m.

04 de mayo 2018 , 09:53 a.m.

Por casos de violencia intrafamiliar, abandono, abuso sexual, entre otros, llegan a diario niños y adolescentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF). Y a pesar de ingresar a internados u hogares sustitutos, donde se les brinda acompañamiento y apoyo, la compañía es fundamental para el buen desarrollo de estas personas.



Desde el año 2013, el ICBF a través de la fundación Kidsave Colombia, impulsan el programa 'Súper amigos', que busca involucrar a personas del común con aquellos jóvenes que crecen en esos espacios. Así, el programa ofrece la oportunidad de ser amigo, mentor, padrino, guía y modelo de vida de niños, adolescentes o grupos de hermanos.

Unos 40 niños y jóvenes ya cuentan con un 'Súper amigo' en Medellín, pero todavía hay otros 60 que esperan encontrarlo. Esa es la meta del programa para este año.

La Estrategia Súper Amigos @ICBFColombia da la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes del ICBF que crecen sin una familia, de tener un referente afectivo que los acompañe en la construcción de su proyecto de vida. pic.twitter.com/7f9EONNjTM — Diana Arboleda R. (@arboleda_dianap) 7 de abril de 2018

Aunque quienes hacen parte de 'Súper amigos' son mayores de 10 años y tienen declaratoria de adoptabilidad, por las edades o las discapacidades que tienen algunos niños y jóvenes, el proceso de adopción no termina siendo una opción.



Quienes deciden integrarse al programa y apadrinar a alguna persona, no están obligados a adoptarla, ni a aportar económicamente para su educación o desarrollo. Lo único necesario, además de tener 25 años o más, y de no tener antecedentes judiciales, es tener tiempo, mínimo una vez al mes, para compartir con ellos y contactarlos por teléfono una vez a la semana.

La inciativa busca promover el derecho de los niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad, a convivir y crecer en familia. Foto: Cortesía ICBF

El programa tiene presencia en 17 ciudades del país: Medellín, Bogotá, Manizales, Bucaramanga, Neiva, Yopal, Pasto, Cali, Cartagena, Tunja, Montería, Cúcuta,

Arauca, Popayán, Ibagué, Florencia y un municipio de Cundinamarca cercano a Bogotá.

¿Cómo ser un Súper Amigo?

El primer paso es registrarse en la plataforma https://herramientas.kidsave.org.co



Luego, asistir a un encuentro recreativo que tendrá lugar en el Jardín Botánico el sábado 19 de mayo de 2018, donde se propiciará el primer encuentro entre los jóvenes y los amigos inscritos.

Por medio de un taller presencial, los defensores de familia de la institución reconocen los gustos, intereses y la disponibilidad del inscrito, para asignarle a un niño o joven que se adapte lo mejor posible a esos aspectos.



Cuando ya tienen una persona asignada comienza la etapa 1, en la cual se hacen visitas al internado o al hogar del menor. Después de tres visitas se entra en la fase 2 que incluye visitas de día fuera de esos espacios. La etapa 3 incluye actividades de dos o más días, el equipo del ICBF evalúa la pertinencia de continuar con esa fase.





MEDELLÍN