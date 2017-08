Buscan a joven que desapareció mientras practicaba Kayak en Antioquia

En la incertidumbre está la familia de Verónica Restrepo Tamayo, de 33 años , quien desapareció mientras practicaba Kayak en el río Bizcocho, en el Oriente antioqueño, el pasado miércoles.



Así lo aseguró un primo de la joven, Carlos García, quien contó que ella tiene dos hijos de 12 y 13 años, y estaba de paseo en el municipio de San Rafael, donde navegaba con su hermano, cuando ocurrió el accidente.

La desaparición la confirmó el Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres (Dapard) , que informó que el hecho se registró a las 12:00 del mediodía en un callac en el río, cerca a la bocatoma de la central hidroeléctrica.



"Bomberos del municipio realizaron la búsqueda durante el día de ayer sin obtener resultados, por lo que suspenden labores y reanudar a las 5:00 a.. de este jueves", contó el Dapard.

Mi prima desapareció mientras practicaba Kayac en el río Bizcocho.

En la zona hay un equipo de buzos de Guatapé, apoyando la búsqueda. "Ya el municipio gestiono con EPM para que no enciendan las turbinas en la mañana para que los niveles del río bajen y así facilitar la búsqueda", agregó la entidad de prevención.



Entre tanto, EPM informó que para facilitar el rescate, en coordinación con las autoridades que adelantan el operativo, interrumpió la generación de energía de la central hidroeléctrica Guatapé, desde las 5:00 a.m. de este jueves.



En esta zona del oriente antioqueño, EPM tiene dos embalses: el Peñol-Guatapé y Playas, ninguno de los dos descarga sus aguas a través de sus vertederos en el río Bizcocho. Es importante aclarar que estos embalses no tienen compuertas, sino vertederos de flujo libre.



Asimismo, familiares y amigos ayudan desde la tarde de los hechos a buscar a la mujer. Se dividieron en equipos de búsqueda con rescatistas, bomberos, voluntarios de la zona y personal del Dapard.



García aseguró que su prima vive en La Ceja, también en el oriente del departamento, y que estaba en San Rafael de paseo con su hermano que llegó desde Canadá.



