Brote de varicela en Bellavista

El pasado sábado en las horas de la noche trabajadores y directivas del centro penitenciario de municipio de Bello declararon emergencia por un brote de varicela en el patio 16. Como medida preventiva, se evitó la entrada de visitas de familiares y amigos del domingo siguiente de declarada la emergencia.

El pabellón 16 de máxima seguridad, tiene 460 internos de los cuales cinco se encuentran aislados por estar contagiados con el virus. La situación comenzó desde el pasado martes, donde dos de los internos que conviven en el mismo pasillo, comenzaron a mostrar síntomas de varicela.



Según Henry Pulido, epidiemólogo de la secretaría de Salud del municipio de Bello, en las cárceles es normal que se presenten casos esporádicos de este virus, sobre todo cuando en los habitantes de afuera se den brotes sistemáticos y los llevan a los establecimientos a través de las visitas.



"Lo que se hace generalmente es aislar a los afectados para que no contagien a los demás presos ni a los funcionarios del Inpec. Por lo general se presenta uno solo caso, pero esta vez hubo una excepción", dijo el epidiomólogo.



Jorge Carmona, defensor de los derechos de los presos, explicó que hay inconformidad dentro del patio porque la medida preventiva se declaró a las 8 p.m., afectando a las visitas que llegarían al día siguiente.

"Esto significa que las familias estaban preparadas para las visitas que le correspondía a mujeres y niños. Son aproximadamente 350 personas que llagan cada domingo a este patio y muchas llegan de otras partes con gran dificultad", expresó Carmona, quien también contó que para los presos, es una falta de respeto y humanidad por parte de la institución.



El defensor también explicó que las condiciones de salud de las cárceles de Colombia no permiten que una situación como la que se está presentando no se resuelva con facilidad. Las áreas de salud no tienen los recursos para atender este tipo de incidentes. "No hay una pastilla para atender un dolor de cabeza, menos pueden controlar este tipo de casos", concluyó.



Actualmente los infectados están recibiendo tratamiento sistemático con cremas para la piel y antipiréticos y no ha sido necesario su traslado a un centro de salud porque según el funcionario de la secretaría de Salud, este es un virus que se autoregula.

Carolina Ruiz

Para EL TIEMPO

ruicar@eltiempo.com

@carorure