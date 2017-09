Brasil se traslada por unos días a Medellín

01 de septiembre 2017 , 10:06 a.m.

En uno de los pisos del Planetario local hay un mapa que muestra cómo era la Tierra antes de haberse estremecido y fragmentado como piezas gigantes de rompecabezas.



A un lado se lee la palabra Pangea, el nombre con el que se conoció a este planeta hace unos 300 millones de años. Tal vez lo que más impresiona es una nota breve que se lee ahí y dice que los bloques continentales que conocemos hoy volverán a estar juntos y las personas del futuro pasarán de país en país como cruzar la acera de enfrente.La buena noticia por estos días es que no siempre necesitaremos viajar en bus y avión o esperar a que la tierra se una para estar más cerca de cierto país.

Desde el próximo 10 de septiembre, una delegación de 98 personas compuesta por escritores, músicos, cocineros, diplomáticos, artistas y grafiteros de Brasil llegará a Medellín para participar en la décimo primera Fiesta del Libro y la Cultura, que empieza en esa fecha e irá hasta el día 17.



En toda la historia del evento, será la primera vez que hay un país invitado. La idea comenzó a tomar forma cuando el embajador de Brasil en Colombia, Julio Glinternik Bitelli, le expresó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su deseo de participar en esta Fiesta del Libro de la que escuchó hablar muchas veces. La reunión ocurrió después del accidente aéreo del equipo de fútbol Chapecoense, que sucedió el 29 de noviembre del 2016 y acercó a las dos regiones más allá de la fatalidad.



El alma de Brasil

A Medellín vendrán algunos de los autores más conocidos de la literatura brasilera. Entre el grupo de invitados sobresalen Ana María Machado y Roger Mello, ganadores del Premio Hans Christian Andersen, el máximo galardón mundial que se entrega a un escritor de literatura infantil.

¡Así se verá la ciudad de los libros, de la magia y la cultura! Así estará vestida la Zona Norte durante la #FiestaLibro. ¿Estás preparado?📚 pic.twitter.com/MgKXJ9BheQ — Fiesta del Libro (@FiestaLibro) 1 de septiembre de 2017

A ellos se sumarán nombres que desde hace años se leen y escuchan en las esquinas del mundo: Marina Colasanti, Luciana Savaget, Odilon Moraes, Luiz Ruffato y Ziraldo Alves Pinto. De la lista también hacen parte Santiago Nazarián, Fernando Vilela, Joca Reiners y Stela Barberi que combinan arte y letras.



Como representantes del cómic y el género de novela gráfica estarán Fabio Zimbres y Eloar Guazelli.



Los autores Rodrigo de Faria e Silva y Rogério Pereira harán parte del Salón de Editoriales Independientes y hablarán sobre literatura y lectores. En Medellín también estarán autores de ese país que han aparecido en listas literarias reconocidas como las de Hay Festival o la Revista Granta. Este es el caso de Ana Paula Maia, João Paulo Cuenca, Michel Laub, y Julián Fuks.



Además de autores literarios, en esta versión de la Fiesta del Libro y la Cultura se presentarán agrupaciones musicales como A Banda Mais Bonita Da Cidade, Clube Do Choro - Choro Livre, Yangos, Muntchako, Código Ternário, Dani E Débora Gurgel y Liniker E Os Caramelows. Esta última agrupación tiene millones de visualizaciones en sus videos de You Tube, participa durante el año en festivales internacionales e interpreta black music contemporánea que mezcla ritmos tradicionales y modernos.



En Medellín se escucharán también las voces de Larissa Luz y Dona Onete, esta última ha sido llamada La Diva del Carimbo Chamegado, Gran Dama de la Cultura Amazónica y cuya música es popular en varias ciudades de Europa.

En la programación también se mezclarán literatura y gastronomía en el evento ‘Cozinhando com palabras’ en el que participarán Daniela de Araujo, Gilmara Gonçalves Santos y Breno Lerner. Charlas, clases de portugués, películas, talleres, juegos, y una biblioteca con 8.000 libros sobre Brasil y los autores que llegan, harán sentir que ese país dejó su espacio geográfico por unos días para estar en Medellín.





ADRIANA COOPER

Fiesta del Libro y la Cultura.