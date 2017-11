Un bebé recién nacido fue abandonado en el centro de Medellín

21 de noviembre 2017 , 10:19 a.m.

21 de noviembre 2017 , 10:19 a.m.

El llanto de un bebé llamó la atención de algunos ciudadanos que transitaban por el sector del Centro Administrativo La Alpujarra, de Medellín. Cuando se acercaron, se percataron de que un recién nacido había sido abandonado y llamaron a la Policía, que acudió a verificar el hecho.

Fuentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explicaron que cuando la patrulla llegó al lugar evidenció que un pequeño había sido dejado allí a su suerte. Le prestaron los primeros auxilios, lo llevaron a un hospital de la ciudad, donde es atendido.



Según información del ICBF, el bebé pesa 3.360 gramos y tiene aproximadamente dos o tres días de nacido. Selma Patricia Roldán, directora regional del ICBF, dijo que el caso ocurrió el pasado lunes 20 de noviembre, a eso de las 7 p. m.



Asimismo, la funcionaria afirmó que el reporte del hospital donde el niño está bajo observación médica es satisfactorio. El pequeño estaba limpio cuando lo encontraron, tiene señal de que lo vacunaron y no presentaba daños físicos.



Sin embargo, una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) hará verificación de derechos del niño para determinar con exactitud en cuáles condiciones está y empezar un proceso de restablecimiento de derechos.

Panorámica de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La directora también lamentó este nuevo caso de abandono a menores de edad en el departamento. Es el segundo que se presenta en Antioquia en menos de una semana. El pasado sábado 18 de noviembre una bebé de 33 semanas de gestación fue abandonada en una bolsa en Santa Fe de Antioquia y fue encontrada por ciudadanos.

Afortunadamente, la niña estaba bien de salud, pero se mantiene en incubadora en un hospital del municipio, mientras completa su proceso de desarrollo.



Por ello, Roldán reiteró su llamado a las familias para que no tomen la decisión de dejar a sus niños a la intemperie, con hambre, frío y corriendo toda suerte de peligros, una situación que es considerada tentativa de homicidio.



Invitó a las personas a que se acerquen al ICBF cuando consideren que no pueden tener a un bebé, allí lo protegerán y los padres no tendrán implicaciones judiciales.



La Policía confirmó que tras encontrar al recién nacido se activó la investigación para dar con los responsables del hecho.



MEDELLÍN