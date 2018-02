Aves en el aeropuerto Olaya Herrera, un peligro inminente

Se acerca la hora pico del tráfico aéreo en el aeropuerto Olaya Herrera. Son casi las 4:30 p. m. y aterriza el avión de placa HK 4502. La aeronave va haciendo su recorrido por la pista cuando, de manera inesperada, una bandada de alcaravanes se le cruza por el frente, a unos escasos ocho metros de las hélices. La situación pone en riesgo la seguridad del avión, la de sus ocupantes y la de las mismas aves.

Día a día se repite esta situación en el aeropuerto. Además de los alcaravanes, otras especies como ibis negros, tórtolas, garzas y algunas rapaces vuelan rápidamente junto a los aviones o se posan en las planicies en busca de agua o alimento, con el riesgo de alzar vuelo sin aviso y ser un peligro.



La presencia de aves en las cercanías de la pista se ha vuelto un problema en aumento con el cual los oficiales de peligro aviar, en cabeza de la bióloga Vivian Tatiana Flórez de la empresa Airplan, deben lidiar. Hasta los mismos pilotos deben hacer algunas maniobras riesgosas, no solo en el aire sino también en tierra, para evitar colisionar con un pájaro.



Basta con caminar unos pocos metros junto a la pista para observar cómo una docena de ibis negros escudriñan el piso buscando insectos o semillas. “Nosotros compartimos el espacio aéreo con las aves, que son sus habitantes naturales. Cuando se hacen estos aeropuertos somos nosotros los que invadimos su espacio”, comenta la profesional.



Añade que el aeropuerto dispone de unas condiciones especiales para no tener poblaciones de aves tan grandes y evitar el peligro en las operaciones.



Debido a esta situación, el aeropuerto debe poner en práctica múltiples métodos de dispersión activos, como la pirotecnia controlada, o un dispositivo láser que emite una luz para dispersar a las aves, así como un canino entrenado para espantar la fauna de la zona de influencia. Sirenas y mangueras de las máquinas de bomberos también son utilizadas por su ruido y luces. Además, se usan métodos pasivos, que consisten en la remoción de fauna, control de nidos y poda de vegetación, con la ayuda de instituciones como el Área Metropolitana, que apoya en el correcto manejo de las especies para no ponerlas en riesgo.



Aunque ninguna de las colisiones con aves ha tenido consecuencias lamentables, Flórez explica que, a veces, las aves pequeñas se mueven en bandadas y causan un daño tan grave como chocar con una especie grande.



Una de las razones por las cuales los aeropuertos tienen tanta presencia de aves es que estas especies son altamente adaptables al ruido, lo que hace que la tarea de espantarlas sea mucho más compleja.



Entre los programas que realiza Airplan están las inspecciones en las inmediaciones del aeropuerto, en un radio de 13 kilómetros a la redonda. Cuando se registran botaderos de basura, disposiciones inadecuadas de residuos o personas que suministran alimento a las aves, se informa a las autoridades encargadas de la vigilancia y control.



El caso más particular tiene que ver con el club El Rodeo. “Hemos identificado una gran cantidad de aves que se desplazan del club al aeropuerto y ponen en riesgo las operaciones”, dice la bióloga, quien expresa que le han reportado esto al club, pero no han obtenido respuesta.



El panorama no parece que vaya a cambiar. Seguirá siendo una situación en la que aves y aviones comparten un mismo espacio, en el que a diario el grupo de gestión de riesgos por fauna del aeropuerto debe velar por su seguridad.



GUILLERMO OSSA

Fotoperiodista de EL TIEMPO

MEDELLÍN

@GuillermoOssa