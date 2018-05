Avanzan labores para superar crisis por Hidroituango

16 de mayo 2018 , 06:58 a.m.

Casi a las 3 de la mañana del 14 de mayo, Antonio José Muñoz sintió que tocaron la puerta de su vivienda. Cuando abrió, se encontró con un vecino alarmado que le pidió que revisaran el caudal del río Cauca que, al parecer, estaba muy alto. Se asomaron por el balcón de la casa de José, que da justo al río, y vieron que era una falsa alarma.



Sin embargo, muchos habitantes de Puerto Valdivia (Norte de Antioquia) casi no pegaron el ojo. No duermen con tranquilidad desde el pasado sábado, cuando el destaponamiento de uno de los túneles de desviación de Hidroituango ocasionó un aumento del caudal del río que, según el último censo, dejó a 108 familias afectadas (544 personas evacuadas) en el corregimiento de Puerto Valdivia.

De ellas, 250 personas están en albergue y 294 en autoalbergues (residencias de familiares y amigos). En total hay 59 viviendas afectadas, entre destruidas y averiadas.



La situación en el corregimiento sigue siendo crítica, pues aún no se descarta por completo que otra creciente suceda. Por ello, el Comité Departamental de Gestión del Riesgo decretó la calamidad pública. Así, las autoridades trabajan conjuntamente para entregar soluciones a los afectados.

#AEstaHora | Las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, realizan ejercicios didácticos con la comunidad de Puerto Valdivia para el armado de las carpas en los albergues. pic.twitter.com/O1K6KS2ac8 — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) 16 de mayo de 2018

Los que están en el coliseo, uno de los albergues adecuados, tampoco duermen con facilidad. Los aqueja el haber perdido todo lo que tenían y la incertidumbre por su futuro.



Las ayudas humanitarias que reciben los damnificados consisten en alimentación, kits de aseo, pañales y leche para niños, así como colchonetas y cobijas.

En el corregimiento de Puerto Valdivia, el Dapard dispuso de 200 kits de alimentos y el Ungrd entregó al municipio de Valdivia 400 kits de aseo, 1.200 colchonetas y 1.200 frazadas.



Entre tanto, el alcalde de Valdivia, Jonás Henao, indicó que se está haciendo todo para darles a las familias subsidios de arrendamiento para alojamiento temporal.



El mandatario local añadió que se espera que avance con rapidez la reubicación temporal, aunque algunos pobladores dijeron que lo ven difícil porque no hay mucha oferta en el mismo corregimiento.

Igualmente, el servicio de energía está restablecido en todo el corregimiento desde el pasado lunes festivo.



Pero, alrededor de 100 familias están sin agua potable, para lo cual hay tanques de abastecimiento. “El colegio tiene tanques que se están habilitando para que las familias tengan agua aunque no sea potable. No hay agua en unas 100 viviendas, el centro de salud, la escuela y el colegio”, aclaró Henao.



A su vez, el Ejército está ayudando con las labores de limpieza y remoción de material y pantano, tanto en las viviendas, como en las calles. Otro grupo de soldados está en el coliseo para acompañar a la comunidad con actividades diversas, principalmente lúdicas para divertir a los niños y que no sientan mucho el peso de la tragedia.

El pueblo se mantiene acongojado, pese a que no hubo pérdidas humanas con la tragedia. La cotidianidad para ellos cambió y sienten temor por vivir a orillas de un río que, según aseguran, nunca había bajado con tanta furia.

Obras en Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, asistió ayer a la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental donde escuchó las inquietudes de los diputados y les explicó la situación que se está viviendo en Hidroituango, avances y soluciones relacionados con el represamiento de agua del río Cauca en virtud de los problemas presentados por la obstrucción del túnel de desviación.



En su intervención, Londoño dijo que están evaluando dos posibilidades de solución: no desembalsar y taponar bien los túneles, o hacer un poste con brazos hacia el embalse para irlo haciendo paulatinamente.



Así mismo, reiteró que EPM trabaja intensamente para atender y recuperar el control del proyecto hidroeléctrico Ituango con el apoyo de un panel de expertos entre quienes hay autoridades mundiales en geología, geotecnia, presas y estructuras hidráulicas y protección ambiental.

La contingencia que se presenta en el #ProyectoItuango está siendo atendida por el Puesto de Mando Unificado-PMU, conformado por diferentes entidades. Conoce qué hace el PMU aquí: pic.twitter.com/Yw4MKLSFx3 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 15 de mayo de 2018

La Empresa explicó que las labores se centran en terminar la presa tipo enrocado con núcleo impermeable. Esta estructura tiene 225 metros de altura desde el lecho del río Cauca. La presa se encuentra en la cota 401 y debe llegar a la 410. Se prevé que los 9 metros restantes concluyan al finalizar esta semana.



El vertimiento de agua por la casa de máquinas se comporta de acuerdo con lo previsto, con un promedio cercano a 2.000 metros cúbicos por segundo.



Algunas de las preocupaciones expresadas por los diputados en el recinto de la Corporación y reveladas en sus redes sociales fueron las de William Gómez Arango quien preguntó si se tuvo en cuenta, para la construcción del proyecto, los estudios que existen sobre fallas geológicas en esa región y si será necesario evacuar a Puerto Valdivia.



Para Roque Arizmendy es importante conocer cuánto sería el valor en porcentaje de las pólizas que cubrirán estos daños y Norman Correa interpeló si al momento en el que se decidió inundar el cuarto de máquinas se estimó el valor de lo que había allí.



La Asamblea expresó su respaldo al plan de contingencia que viene adelantando EPM y dijo que confía y sabe del compromiso y esfuerzo que realiza para superar la emergencia. “Lo material se reemplaza la vida no”, agregó.





