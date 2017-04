Avanza desmonte de puentes militares de Parques del Río, en Medellín

Tras concluir la etapa 1A de Parques del Río (agosto pasado) empezó esta semana el desmonte de los cuatro puentes militares que estuvieron en Medellín durante 405 días para ayudar a mejorar la movilidad durante el desarrollo de la construcción.



En este tiempo transitaron por los puentes, ubicados en el costado occidental de la obra, alrededor de 60.000 vehículos diarios, informó ayer Paula Palacio, secretaria de Infraestructura de Medellín.

Para su desmonte, llegaron a la ciudad 70 hombres del Ejército, entre oficiales, suboficiales, soldados profesionales y regulares, así como técnicos especialistas en estructuras.



Hasta el momento se ha hecho el desmonte de los pisos de las cuatro estructuras, explicó el teniente coronel Camilo Andrés Peña, comandante del Batallón de Operaciones Especiales del Ejército.



Ellos tendrán un mes para regresar los puentes al Puesto de Mando de Tolemaida, en Tolima. Allí, se les hará mantenimiento, si bien, los encontraron en buenas condiciones, y después se determinará si se usan en otra misión en cualquier parte del país.

El costo total de la etapa 1B de Parques del Río es de 284.000 millones de pesos. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Debido a las labores de desmonte, este mes se presentan varios cierres viales en la ciudad: Cierre total de la calzada izquierda de la avenida Regional (entre hoy y mañana), de la autopista Sur (entre hoy y el próximo sábado) y de la vía de servicio de la carrera 52 (desde el pasado domingo hasta el próximo 26 de abril).



Por ello, expresó Mario Ramírez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín, es necesario tomar vías alternas, las cuales se pueden consultar en el sitio web y en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.

Durante los cierres, las autoridades les recomendaron a los ciudadanos prestar atención especial a las indicaciones del personal en la vía y a la señalización de la obra, así como transitar con precaución y no exceder los límites de velocidad.



Entre tanto, Palacio sostuvo que para la ejecución de la etapa 1B de Parques del Río (calzada oriental) no será necesario el uso de puentes militares. “Se tendrá un plan de manejo de tránsito que comprenderá cuatro carriles, en los que la ciudadanía podrá hacer uso de la autopista muy normal”, aseguró.



Asimismo, la funcionaria manifestó que los puentes definitivos que se están construyendo al sur y al norte de Parques del Río presentan un 40 por ciento de ejecución y estarían finalizados en julio de este año.



Estos conectarán los costados occidental y oriental y contarán con pasarelas peatonales, espacios para ciclorrutas y zonas verdes.



Vale aclarar que la etapa 1B de esta obra, que se da entre la estación Industriales del metro y el puente de San Juan, ya no se entregará en el segundo semestre de 2018, como estaba previsto, sino en junio de 2019.



