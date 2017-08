Bus del Esmad fue blanco de un atentado fallido en Bello, Antioquia

11 de agosto 2017 , 08:00 a.m.

En la noche del jueves, un bus del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que se encontraba cerca al Comando de Policía del municipio de Bello, al norte del valle de Aburrá, fue blanco de un intento fallido de atentado. No hay víctimas mortales ni lesionados.



El vehículo transportaba a 36 uniformados desde el estadio Atanasio Girardot hasta la estación de Policía de Bello, luego del partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe.

Según las primeras versiones arrojadas por testigos del sector, unos hombres que se movilizaban en moto se habrían acercado al bus y le habrían pegado un explosivo. No obstante, el dispositivo cayó al suelo y explotó. Esto ocurrió sobre las 11:20 p.m.



"Afortunadamente en la movilización del vehículo se desprenden los explosivos y detonan en una parte de la vía que no contaba en ese momento con circulación de vehículos, por eso tampoco tenemos ningún lesionado", dijo Jaime Araque, secretario de Gobierno de Bello.



Inmediatamente, la estación de policía fue evacuada y una ambulancia, una máquina de bomberos y un grupo de antiexplosivos hizo presencia en el lugar para atender la emergencia y descartar nuevas amenazas.



En estos momentos se investiga quiénes podrían ser los responsables del hecho y se ha convocado a un consejo extraordinario de seguridad para las 9:00 a.m. de este viernes.

El capitán Nelson Zuluaica, comandante de Bomberos Bello, comentó que colaboraron en la atención del suceso en la noche del jueves. "Nosotros estamos a escasos 400 metros del lugar, el estruendo fue bastante fuerte y activamos todo el protocolo de emergencias norte", dijo.



"Afortunadamente no pasó a mayores, las consecuencias pudieron ser bastante catastróficas de darse los hechos como los delincuentes pretendían que se dieran", agregó el Secretario de Gobierno de Bello.



Los daños fueron únicamente materiales, algunas ventanas de la estación de Policía y viviendas cercanas se quebraron, hay un pequeño cráter en la calle en donde explotó el artefacto y las ventanas de un carro que circulaba cerca del lugar también se rompieron por la onda explosiva.



De acuerdo con Araque, este es un hecho aislado dirigido específicamente contra el Esmad y el municipio presenta los mejores indicadores de seguridad de los últimos cinco años, con una disminución, por ejemplo, del 34 por ciento en homicidios en comparación con el año pasado.





ELTIEMPO.COM y MEDELLÍN