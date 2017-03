Así vivió Medellín el primer día de alerta roja ambiental

Medellín despertó con un día gris y en alerta roja ambiental por la calidad del aire.



Tras las restricciones tomadas por la junta directiva del Área Metropolitana, cerca de 450.000 vehículos dejaron de circular en el valle de Aburrá por el pico y placa ambiental.



Y se notó. Las principales avenidas de la ciudad, como San Juan y la Oriental, se vieron despejadas y con un tránsito vehicular más fluido dejando espacio para que buses, bicicletas y taxis se movieran con mayor libertad.



De otro lado, aunque se recomendó que ancianos y menores de edad no realizaran actividades al aire libre, en los alrededores del estadio Atanasio Girardot hubo varios trotando, caminando y estirando.

Una de esas fue Ligia Vásquez. A sus 80 años llegó como todos los días en los últimos 15 años a realizar su rutina. Estaba al tanto de las recomendaciones, pero no pareció importarle. Como tampoco a las tres adultas mayores que la acompañaban.



"Tengo 80 años y el único humo dañino que he sentido es el de los viciosos que se mantienen por aquí (risas). No tomo pastillas y me mantengo activa es por esta rutina, por eso vine", contó la señora.



El tranvía fue una de las soluciones de movilidad en el centro de la ciudad Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO Taxis se tomaron las vías de la capital antioqueña Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO Los carros cumplieron, los ciclistas también. No tanto los adultos mayores Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO A los alrededores del estadios fueron diferentes personas a hacer ejercicio a pesar de las recomendaciones de no hacerlo Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO Los ciclistas usaron protección para cuidarse del aire nocivo Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO Así fue el primer día de la ciudad con Alerta Roja ambiental Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO Así fue el primer día de la ciudad con Alerta Roja ambiental Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Otra mujer, Rocío, quien llegó al estadio a montar bicicleta, aunque aplaudió las iniciativas tomadas, criticó que en el caso de EnCicla no hubiera oferta para suplir la demanda en algunas estaciones.



"Fui a la de La Floresta y ya no había, luego fui a otra pero tuve que esperar 30 minutos para poder acceder a una bicicleta. Hay que mejorar eso", contó.



alerta roja medellin Las vías se vieron despejadas Los ciudadanos opinaron sobre la calidad del aire

Según las cifras reportadas por las estaciones de medición del aire, el Parque Berrío (centro de la ciudad) es una de las zonas con el aire más contaminado de Medellín.



Allí Walter Pérez trabaja lustrando calzado desde hace cuatro años y no siente el cambio en la calidad del aire.



"Siento el aire igual de denso y pesado. Yo no me enfermaba casi, pero este año ya me han dado dos gripas, con esas toses como que ahogan", contó el hombre.



Por el momento no hay reporte oficial sobre infractores que no cumplieron con la medida de Pico y Placa, y se espera tener una cifra en horas de la tarde.