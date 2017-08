Así será la operación de los aeropuertos por la visita del papa 

Los aeropuertos Olaya Herrera de Medellín y José María Córdova de Rionegro, junto a la Administración Municipal, están coordinando un Plan Especial para atender la operación aérea y de pasajeros que se verán impactados por la realización de la misa del papa Francisco, que será el próximo 9 de septiembre en el Olaya, donde se espera un millón de personas.



Jesús Sánchez Restrepo, gerente del Olaya Herrera, dijo “que desde el mismo momento que se tomó esta decisión, venimos trabajando en conjunto con la Aeronáutica Civil, el Concesionario Airplan y la comisión técnica de la visita, para realizar un Plan Especial que nos permita atender la operación”.

Por ello, lo primero que se hizo fue solicitar a la Aerocivil el cierre del aeropuerto, por lo que la Autoridad expidió el permiso respectivo quedando así:



Cierre de las operaciones aéreas del Olaya Herrera: desde el domingo 3 de septiembre a las 19 horas hasta el 11 de septiembre a las 5.30 a.m., hora en la que se deben reanudar nuevamente los vuelos, después de realizado el desmonte requerido para la celebración de la misa.



En el José María Córdova se atenderá la operación comercial regular y no regular durante los días que no podrán operar desde el Olaya Herrera, esto significa aproximadamente 144 vuelos diarios, adicionales, despegando y aterrizando del terminal.



En promedio, son 2800 pasajeros por día, adicionales, que se movilizarán por el JMC, quienes serán transportados por un operador logístico contratado por la Alcaldía de Medellín, desde el Olaya Herrera hasta el Terminal en Rionegro.

La Aeronáutica Civil garantizará y facilitará la operación aérea desde el JCM haciendo un gran esfuerzo para atender las aerolíneas y pasajeros del Olaya Herrera. FACEBOOK

TWITTER

“La Aeronáutica Civil garantizará y facilitará la operación aérea desde el JCM haciendo un gran esfuerzo para atender las aerolíneas y pasajeros del Olaya Herrera, considerando que con el crecimiento operacional que viene presentando este Aeropuerto, hay limitaciones para atender completamente toda la operación del Olaya Herrera, para ello, se emitieron las restricciones operacionales pertinentes a cierto tipo de aviación para asegurar la operación de las aerolíneas comerciales, de ambos aeropuertos”.



Así lo informó Jorge Hugo Duarte Guzmán y Fredy Jaramillo Giraldo, gerente de los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova.



El funcionario dijo que el aeropuerto José María Córdova redoblará esfuerzos y realizará algunas adecuaciones en infraestructura para así atender a los pasajeros, a la tripulación, a los empleados como también los equipajes y la paquetería.

Revelan detalles de visita

Hogares Infantiles San José, en la sede de Boston, donde estará el papa Francisco, monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, explicó algunos detalles de la visita del Pontífice a Medellín.



El religioso indicó que en el hogar compartirá alrededor de 40 minutos con los niños y jóvenes. "Se escogió esta obra para la visita del papa porque ha probado durante 107 años su seriedad, eficacia, el amor y la calidez con que trata a los niños", expresó.



Asimismo, recordó que el papa Francisco también estará con religiosos y sacerdotes en el Centro de Eventos La Macarena. Allí estarán, además, las reliquias de la santa Madre Laura, beatificada por el sumo pontífice.



El papa saldrá de Hogares San José en papamóvil, hacia La Macarena. De allí, hará otro recorrido hacia el aeropuerto Olaya Herrera para tomar un helicóptero hacia el aeropuerto de Rionegro. Monseñor Tobón hizo un llamado para que las personas salgan a las calles a compartir esta experiencia.



Las pistas del aeropuerto Olaya Herrera, donde será la eucaristía, van a organizarse por cuadrantes o compartimentos de 50.000 personas. Se prevé que el papa haga recorridos en el papamóvil por los espacios de estos compartimentos.



MEDELLÍN