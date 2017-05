Madres salen al rescate del comercio en mayo

Aunque se dice que el amor a la madre no tiene precio, el día tradicional de ellas es el segundo más importante del año para los comerciantes, después de Navidad.



Después del revés que ha sufrido el comercio por la Reforma Tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento, el gremio espera que esta fecha amilane el bajón en ventas que han tenido en los primeros meses del presente año.

“Los comerciantes y empresarios tenemos cifradas las esperanzas en esta importante fecha. Esperamos que este mes, en especial este fin de semana, sean un bálsamo para la economía de la región; en Antioquia la expectativa es 1 billón de pesos en ingresos, tras un cuatrimestre con bajas ventas y caída certificada por el Dane en febrero de -7,2 por ciento”, indicó el dirigente gremial.



Según un estudio realizado por la entidad, el 92 por ciento de los comerciantes antioqueños espera que aumenten las ventas durante esta fecha que se celebra hoy.



¿Qué regalarle a mamá? El mismo estudio realizado por Fenalco muestra la tendencia de los gustos de las madres paisas. Según la encuesta, el 28,1 por ciento de las encuestadas prefiere recibir ropa y zapatos; un 16,13 por ciento prefieren las tradicionales y siempre vigentes flores; el 13,8 por ciento opta por recibir dinero en efectivo y un 6,7 por ciento se decanta por los electrodomésticos y la tecnología.

En Antioquia la expectativa es 1 billón de pesos en ingresos el Día de la Madre FACEBOOK

TWITTER

Sea cual sea la opción, según el estudio de la entidad, para este año a pesar de la coyuntura económica, los colombianos están dispuestos a invertir más en el obsequio para quienes nos dieron la vida. El 80 por ciento de los hijos está dispuesto a pagar más que el año pasado en sus regalos.



El 37 por ciento de los colombianos invertirá entre 50.000 y 100.000 pesos; el 33 por ciento entre 100.000 y 250.000 pesos; el 21 por ciento más de 250.000 pesos y solo un 9 por ciento invertirá menos de 50.000 pesos.



En lo referente al medio de pago, el efectivo sigue siendo el preferido con un 58 por ciento de los encuestados, seguido de la tarjeta débito con el 23 por ciento y la de crédito con el 13 por ciento.



“Las promociones juegan un papel importante durante esta fecha, de hecho, el 57 por ciento de los colombianos procura encontrar en promoción el regalo para mamá. Es por ello que hacemos una invitación a todos los comerciantes para que fortalezcan sus ofertas con descuentos atractivos, aprovechando modalidades de pago tan valoradas por los clientes como lo es el crédito. En la región contamos con Procrédito, la central de riesgos más importante del sector real, que le ofrece a los empresarios la tranquilidad de vender a plazos de forma segura”, puntualizó Soto.

Y es que según el líder gremial, el aumento en el IVA diezmó la confianza del consumidor para adquirir nuevas deudas, lo que se debe combatir con novedosas estrategias de mercadeo y más opciones de pago.



Y aunque es la matriarca de la familia, la celebración en el hogar comienza a perder terreno en lo referente a los lugares donde los antioqueños celebran este día. Según la encuesta de Fenalco, las familias cada vez optan menos por los hogares y más por los lugares públicos.



Por ejemplo, la celebración en restaurantes aumentó de 17 a 21 por ciento y el festejo en la casa de un familiar decayó de 25 a 22 por ciento. Asimismo, los homenajes en clubes campestres o cajas de compensación aumentó de 2 a 3 por ciento en un año.

Mujeres que no quieren tener hijos aún son estigmatizadas

El día de la madre también lleva a reflexionar sobre aquellas mujeres que no quieren serlo. Aunque en Colombia toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva, es decir a decidir cuántos hijos tener, cuándo y con quién, muchas enfrentan vulneraciones a la hora de hacer efectiva su decisión de no procrear.

​

Así lo explicó Silvia Miranda Claro, gerente Regional Centro de Profamilia, quien añadió que el único requisito para que una mujer se realice un método anticonceptivo permanente para la esterilización es ser mayor de 18 años, aun cuando no tenga ningún hijo.

Se nota mucha crítica a las mujeres que no quieren tener hijos FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, la especialista en reproducción contó que están muy marcadas las críticas y el maltrato a las mujeres que expresan no querer tener hijos, por lo cual muchas llegan en busca de asesoría legal, que no necesitan, cuando quieren acceder a la esterilización.



Y es que las EPS en reiteradas ocasiones les niega las autorizaciones debido a que no tienen ningún hijo y, cuando están casadas, les dicen que la reproducción es el fin de los matrimonios. Incluso, las obligan a hacer juramentos sobre su decisión de no quedar embarazadas.

​

“Se nota mucha crítica a las mujeres que no quieren tener hijos, un volumen importante de pacientes siente que está haciendo algo ilegal o prohibido cuando se quieren esterilizar. Una situación contraria a la realidad, pues en los últimos años ha crecido mucho el número de mujeres que llega a los 35 años sin tener hijos, por decisión propia”, expresó Miranda.

Muchas mujeres aún experimentan barreras a la hora de buscar métodos de esterilización. Foto: Archivo Reuters

A partir de los testimonios de las pacientes, expertos concluyen que hay dos razones por las cuales toman esta determinación: priorizan la educación, los viajes, la trayectoria laboral y la estabilidad financiera por encima de la procreación y temen traer nuevos seres a una sociedad que no les brinda garantías.



Miranda puntualizó la necesidad de crear una cultura en la sociedad que no discrimine o cuestione tanto a las mujeres por su decisión de no ser madres.



MEDELLÍN