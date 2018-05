25 metros en 25 días: así se llegó a la cota 410 de presa Hidroituango

El número mágico era 410. Esa era la altura a la que se tenía que llegar en la construcción de la presa para evitar que el nivel del embalse rebasara la presa ocasionando una avalancha catastrófica aguas abajo.



Y se logró. En 25 días (desde el 28 de abril que comenzó la contingencia) más de 1.500 hombres trabajaron incansablemente para llegar a la cota 410 lograr así, que en caso de que el embalse siga subiendo, estas aguas puedan evacuarse por el vertedero. Esto, según las directivas de EPM, podría ocurrir en 10 días.

Se llegó a la cota 410 de la presa #Hidroituango los más de 1.500 trabajadores lograron en 25 días subir 25 metros de la presa. Muy tesos pic.twitter.com/r1c8gsYfUY — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 23 de mayo de 2018

En la mañana de este miércoles 23 de mayo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó desde el sitio de las obras que se llegó a la altura planteada de la estructura que tendrá 225 metros, casi dos veces el edificio Coltejer de Medellín.



Desde que se presentó el primer taponamiento, la cota de la presa estaba en 385. De allí comenzó la carrera contra el tiempo para acelerar el proceso constructivo para llegar a 410. Fueron 25 metros construidos en 25 días. Uno diario.

Antes de la contingencia, la cota de la presa estaba en 385 metros. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Germán Arce, ministro de Minas, aclaró que si bien se modificó el método de construcción de la presa, los materiales fueron los mismos. Sin embargo, una vez lograda la cota 410, esos últimos metros serán reforzados.



De otro lado, tanto el alcalde de Medellín como el gerente de EPM, resaltaron la labor de quienes lograron el hito de llegar a la 410. Estas 1.500 personas se comprometieron con la causa a pesar del riesgo, las renuncias masivas y las jornadas de 8 am a 8 pm y 6 am a 6 pm en turnos escalonados.



Rezos, pausas activas y charlas motivacionales fueron claves para mantener el ánimo y el compromiso.



Marco Lucumí, trabajador de la obra, opinó que en una obra como Hidroituango siempre habrá contingencias. “Lo malo no es que pasen, sino que no se haga nada cuando ocurren. Y aquí se están haciendo cosas", puntualizó.

Lo malo no es que pasen, sino que no se haga nada cuando ocurren. Y aquí se están haciendo cosas FACEBOOK

TWITTER

Sigue el riesgo

Con esta ‘meta volante’ lograda, no quiere decir que la emergencia esté superada para las 113.000 personas que conforman las comunidades aguas abajo, el túnel de desviación 2, que sigue filtrando agua, podría destaponarse de manera natural generando una creciente en el río Cauca mayor a la del pasado sábado 12 de mayo que inundó Puerto Valdivia destruyendo viviendas y puentes.



Tras alcanzar este hito, seguirán las labores en este frente de trabajo para llegar a la cota 415, posteriormente a la 420 y finalmente a la 430 como se tenía estipulado en los diseños.



Por eso, la alerta roja se mantiene en Puerto Valdivia, sector que, en caso de una creciente súbita, sería el primer corregimiento que recibiría la arremetida, aproximadamente una hora y media después de que ocurra en Hidroitungo.



Allí, el número de evacuados aumentó a más de 3.600 según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - en Twitter @AlejoMercado10