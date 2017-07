Estos son los trucos que usan los ladrones en el centro de Medellín

Cuando Johana Atehortúa conducía por la avenida de Greiff (La Candelaria), dos hombres se acercaron a su carro con cuchillos y le robaron el bolso. Ella confiesa que de no ser por ingenua, nada de eso hubiera pasado.



“En un semáforo de la avenida Primero de Mayo, un señor me dijo que llevaba una llanta pinchada, seguí derecho pero a la cuadra siguiente con señas me advirtieron lo mismo, entonces dudé, me detuve a verificar y ahí fue donde me cayeron los ladrones”, describió.

Esta sería una nueva modalidad de hurto que usan los hampones en el centro de Medellín, quienes se valen de engaños y de la ingenuidad de las personas para hacer sus fechorías.



Johana es una de las 2.487 personas que ha denunciado robos en el Centro este año, 433 casos más que en el mismo periodo anterior, según cifras del Sistema de la Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc).



Si bien, casi la mitad de los reportes corresponde a atracos, en ese lado de Medellín los ladrones todavía se aprovechan del descuido de sus potenciales víctimas para despojarlas de sus pertenencias.



Javier Vanegas, un taxista de la zona, contó que los ladrones están confabulados, se comunican por celular para hacerle seguimiento a la persona y cometen se tipo de hurtos a cualquier hora del día.



Además, describió que el truco de la llanta pinchada se usa sobretodo para hurtar carros, y que en algunos casos, llega un supuesto mecánico a 'ayudar' al conductor, a quien le hacen creer que está ‘varado’.



Sin embargo, el coronel Juan Carlos Castro, comandante de la estación de Policía La Candelaria, aseguró que esa modalidad es difícil aplicarla en el Centro porque hay muchos vehículos, por lo que no sería factible orillar un carro, además, transitan muchas personas que podrían evitarlo.



Johana lo contradijo al afirmar que para los hampones no hay nada imposible. “Si amenazan con pistolas a conductores en semáforos delante de todo el mundo, hacen lo que sea”, agregó.

Otra modalidad común de hurto es hacerle creer a una persona que es sospechosa de un delito. En esos casos, dos hombres se presentan como policías de la Sijín y le piden a la víctima que entregue su celular para investigar su información y luego se pierden.



​Y como si fuera poco, estos mismos delincuentes se aprovechan de señoras de la tercera edad que van al Parque Berrío a pagar los servicios públicos. “Les dicen que están investigando un serial de billetes falsos y que deben revisar los de ellas para comprobar que no sean los mismos, entonces las personas les entregan todo a los ladrones”, aseguró el taxista.

Modalidades viejas

Para hacer sus fechorías, los delincuentes todavía usan estrategias de hace muchos años, pero que aún funcionan. Por ejemplo, escupir por detrás a sus víctimas para distraerlas y abrirles el bolso.



Asimismo, utilizan el ‘paquete chileno’, que consiste en estafar con engaños. Los delincuentes dejan caer un fajo de billetes cerca de sus víctimas, pero solo el primer billete es verdadero, los demás son falsos o recortes de papel.



El tramposo le hace creer que es una fortuna, le propone que se repartan el dinero, muestra afán y le dice “Entrégueme lo que tenga, y déjese eso para usted o después vengo por mi parte”.



El coronel Castro reconoció que esta modalidad todavía es muy común y que muchas personas caen, asimismo, dijo que el viejo truco de la bolita todavía usado las calles del Centro.



Este juego se hace en un casino improvisado en la calle y consiste en encontrar la ubicación de una bolita de caucho, que se oculta debajo de tres tapas de gaseosa. “El afectado nunca gana. Le hacen creer que es fácil y usan falsos apostadores para engancharlo, además de perder el dinero, le roban el celular mientras está distraído”, añadió el taxista.

Los ladrones aprovechan cuando una persona habla por celular, mientras camina por la calle. FACEBOOK

TWITTER

El alto oficial explicó que la modalidad más común es el ‘raponazo’: "Los ladrones aprovechan cuando una persona habla por celular, mientras camina por la calle o va en un vehículo con la ventanilla abierta y le arrebatan sus cosas".



La modalidad que sigue, agregó Castro, es el ‘cosquilleo’. En esta forma de hurto trabajan tres delincuentes, quienes distraen a su víctima preguntando direcciones, o la empujan y le sacan el celular del bolsillo o del bolso en cuestión de segundos.



El sociólogo y experto en violencia urbana, Max Yuri Gil, explicó que aún subsisten organizaciones delincuenciales que se basan en el engaño y se aprovechan de la gente recurriendo a trucos.



Gil aseguró que esas organizaciones no son autónomas, le rinden cuentas a bandas criminales grandes y tienen un permiso de estos grupos para poder robar en las calles de la comuna La Candelaria.



El sociólogo afirmó que estos delincuentes analizan a sus víctimas y escogen campesinos que acaban de llegar a la ciudad y personas de bajos recursos. “Esos robos no los pueden hacer en el parque Lleras, por eso aprovechan el Centro, salvo lo del pinchazo de la llanta que también se realiza en otras zonas, es un caso distinto, pero basado en la astucia”, concluyó.



El coronel de la Policía advirtió que si bien siguen estas modalidades, cada vez hay más cámaras de seguridad para hacerles seguimiento a los delincuentes y capturarlos, también logran ubicar a las víctimas para que denuncien porque sin testimonios, no podrían ser judicializados.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

En Twitter: @johapareja

MEDELLÍN