Investigan si hubo amenazas de Policía a líder asesinada en Antioquia

Como una mujer aguerrida, luchadora, con los “pantalones bien puestos” y que no se dejaba amedrentar por nadie. Así recuerdan en Cáceres (Antioquia) a Ana María Cortés, la líder de campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro asesinada el pasado miércoles en la noche.



Luis Eduardo Llinás, quien trabajó con ella en la coordinación de la campaña Colombia Humana en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, se lamentó por el crimen, e indicó que pudo haberse evitado.

“Yo hablé con ella el viernes. La invité a la oficina porque nosotros habíamos puesto en conocimiento al candidato sobre lo que estaba pasando. Nos citamos en Medellín el miércoles para hablar al respecto, y ya que terminó la campaña, retomar el tema de las amenazas. Pero no alcanzamos”, contó.



De igual forma, aseguró que Cortés venía siendo intimidada desde marzo de este año, por lo que vivía muy preocupada y tensionada. Ante los hechos, interpuso las respectivas denuncias en la Personería municipal, documento que sus compañeros están tratando de recuperar.



“Habíamos pedido unos días en abril para viajar a Medellín e interponer una denuncia en la Fiscalía, pero ella se devolvió otra vez para seguir con la campaña”, expresó Llinás.

Agregó que no saben quienes eran los de las amenazas. Unas versiones indican que eran grupos armados al margen de la ley, y otros dicen que hay uniformados de la Policía involucrados. “Lo cierto es que estamos tratando de recuperar la denuncia física para saber si hay nombres propios”.



Carlos Julio Cabrera,.subcomandante de Policía Antioquia, informó que ya hay un equipo conformado por Policía judicial e inteligencia para esclarecer el hecho.



Sobre presuntas amenazas del comandante de la estación policial de Cáceres a la victima, el subcomandante informó que abrieron una investigación disciplinaria para tener más resultados.



"No tenemos ninguna información de una presunta amenaza de algún Policía contra la victima, ni antecedentes por parte de esta señora. No hay conocimiento de eso, no tenemos registro de amenazas", expresó el uniformado.

La víctima, de 46 años de edad, era madre soltera y tenía dos hijos. "Nos ayudó mucho en la campaña, sobre todo en un municipio como Cáceres donde sabemos que operan estructuras criminales. Eso dice mucho de su talante", recordó su compañero.



Además, contó que la mujer se había apersonado del tema de los afectados en Cáceres por la emergencia en Hidroituango, informando a la comunidad sobre lo que sucedía en la obra, apoyando los procesos de evacuación preventiva y realizando marchas y manifestaciones velando por los derechos de los directamente afectados.



"Así era ella, una lideresa social muy comprometida con las causas sociales de las comunidades con derechos vulnerados", dijo.



Agregó que la víctima siempre trató de cuidarse. Irónicamente, el establecimiento en donde fue asesinada era un lugar donde ella se sentía segura, según Llinás. "Ella no se iba para lugares desolados o muy recónditos, donde la mataron queda muy cerca del comando de Policía, de hecho la Policía se mantiene ahí a toda hora. Pero vea, ahí la alcanzaron", expresó.



Ahora, el temor se apoderó de quienes siguen allí. El coordinador municipal de Colombia Humana indicó que viven bajo "una zozobra impresionante", pues hay otro compañero amenazado a quien tratarán de sacar del municipio.



