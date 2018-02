Aseguran que sí han hecho la tarea con los parques educativos

19 de febrero 2018 , 08:15 a.m.

19 de febrero 2018 , 08:15 a.m.

Ser los nuevos referentes de cada municipio era la premisa de los parques educativos que se comenzaron a construir en Antioquia en la pasada administración.



No era una imposición. El municipio que lo quisiera, tendría que participar y tener en cuenta que respondería por mantenimiento. Bajo esa premisa, 80 municipios se le midieron al reto.

La Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), entidad a cargo la construcción de 71 de esas estructuras, entregó un balance positivo del avance, no solo en la construcción de las que faltan, sino en el seguimiento a la garantía de las que presentaron problemas. Los otros nueve están a cargo de la secretaría de Educación departamental.



Lo primero que aclaró Lina García, gerente de VIVA, fue que la obligación de esa empresa fue la construcción de estas estructuras. “El tema de la operación le compete a cada municipio y a la secretaría de Educación. Asimismo, los dueños de los lotes son los municipios, que en muchos casos, como son procesos de administraciones anteriores, muchos alcaldes no lo tienen claro. Por ende, todo el mantenimiento está en cabeza de ellos”, indicó.

El rol de VIVA ha sido juicioso porque toca estar detrás del contratista para que atienda la garantía, luego acompañar y verificar si se atendió de manera eficiente FACEBOOK

TWITTER

“De esos 23, se han terminado 17 realizando todas las acciones necesarias desde lo jurídico, lo administrativo y lo financiero para que fueran entregadas a la Secretaría de Educación”, expresó García.



Los seis pendientes, prosiguió, están en proceso de presunto incumplimiento por parte de los contratistas. Estos son: Santa Bárbara, Santo Domingo, Dabeiba, Carolina del Príncipe, Buriticá y Yalí.

“Los cuatro primeros esperamos entregarlos este primer semestre. A los otros dos se adelantaron las actuaciones jurídicas correspondientes por incumplimiento, para que impongan las respectivas sanciones y garantizar los recursos para sacar un nuevo proceso contractual”, informó la gerente. Finalizando el segundo semestre de este año, se espera que estén construidos.



Sobre las quejas en algunos parques, la gerente aclaró que no se trata de fallas estructurales sino temas de garantías menores, que en su mayoría fueron subsanadas.



“El rol de VIVA ha sido juicioso porque toca estar detrás del contratista para que atienda la garantía, luego acompañarlo a las visitas en la zona y luego verificar si se atendió y cumplió de manera eficiente”, explicó.

Sobre la utilización

“Me atrevo a decir que es el espacio educativo que mejor funciona en el departamento. Hemos dispuesto de todo el personal necesario y tenemos nueve convenios con el mismo número de instituciones educativas de educación superior”. Así se refirió Edgar Villegas , alcalde de Marinilla, al parque educativo El Cantón.



Si bien ya no hay una política pública que garantice recursos a esos espacios exclusivamente, aseguró que su administración invierte por año, cerca de 100 millones de pesos en: planta de personal, los servicios públicos y otras actividades conexas.



“Constantemente estamos ofreciendo capacitaciones desde cursos hasta pregrados. La idea es que crear una política pública para que los próximos mandatarios continúen con esta dinámica educativa”, indicó.

La idea es que crear una política pública para que los próximos mandatarios continúen con esta dinámica educativa FACEBOOK

TWITTER

Los parques no están vacíos. Estos han sido ocupados, más no utilizados FACEBOOK

TWITTER

Para Jessica Stephensson, quien se desempeñó como subsecretaria de Parques y Ciudadelas Educativas, el uso actual de estos espacios no fue el que se contempló.



“Nosotros establecimos unos lineamientos enfocados a emprendimiento, oportunidades para el trabajo según la pertinencia de la zona, complemento a las jornadas escolares y apropiación digital. Pero esos espacios de innovación se han perdido por falta de recursos y de dirección”, expresó Stephensson.



Si bien aclaró que los parques no están vacíos, estos han sido “ocupados”, más no utilizados. Sin embargo, resaltó la programación que hay en espacios como El Carmen de Viboral.

El de Santa Fe de Antioquia, el que más líos tuvo

Sobre las garantías a algunas estructuras, la gerencia de VIVA, Lina García, informó que han realizado 23 de esas atenciones a garantías menores como: ventanas, chapas, equipamiento, filtraciones, entre otros.



Uno de los más complejos, que era el de Santa Fe de Antioquia, cuyas garantías afectaban la operación, García aseguró que el contratista atendió el requerimiento y ese parque ya es apto para la operación.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - En Twitter @AlejoMercado10