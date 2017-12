La institución universitaria que busca llegar a todos los rincones

Pese a que aún faltan trámites, avanza la creación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, con la que se busca aumentar el acceso de los jóvenes a la educación superior en el departamento.



De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Sala de Trámites Institucionales de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) ya se pronunció y el proyecto de resolución que resuelve la solicitud de aprobación del estudio de factibilidad socioeconómica se encuentra para revisión.



La entidad aclaró que según el artículo 58 de la Ley 30 de 1992, el proceso ante el Ministerio para la creación de una institución de educación superior oficial se limita a la aprobación de dicho estudio de factibilidad.

Otro de los requisitos del MEN para que pueda ser realidad el funcionamiento de esta institución es que se cree mediante la respectiva Ordenanza de la Entidad Territorial correspondiente, es decir, la Asamblea Departamental de Antioquia, un trámite que ya se cumplió, pues en tercer debate, con 19 votos positivos, cero negativos y cero en blanco, los diputados aprobaron el Proyecto de Ordenanza 97 de diciembre 11 de 2017, por medio del cual se crea la institución universitaria.



Aun con la aprobación, hace falta que pase a sanción del gobernador Luis Pérez y que se adopten los estatutos correspondientes que deben ser notificados ante el MEN, al que también le tienen que solicitar el otorgamiento de los registros calificados de los programas académicos que ofrecerá.



Aunque aún no se tiene absoluta claridad de los programas académicos, lo cierto es que esta será la primera institución de educación superior completamente digital en Colombia. Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia, indicó que esta es necesaria para ampliar la cobertura en educación superior de los jóvenes en el departamento.

‘Institución complementaria

Esta se sumaría a las tres instituciones de educación superior públicas de carácter departamental: la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia.



Sin embargo, su capacidad no es infinita. Las cifras presentadas en la Asamblea son contundentes: en las nueve subregiones, de los 382.295 jóvenes entre 17 y 21 años que hay, 72.859 están matriculados en universidades, es decir, el 19,1 por ciento. Los otros 309.436 no acceden a educación superior, es decir, el 80,9 por ciento.



La proyección de Restrepo es empezar el funcionamiento de la universidad digital con unos 74.000 estudiantes, que pueden aumentarse a 100.000 en algún tiempo. El gran reto es, según varios diputados, mejorar mucho más las condiciones de conectividad a internet, especialmente en las zonas rurales.



El funcionario también afirmó que hay viabilidad financiera, pues ya se cuenta con los 28.000 millones de pesos necesarios para empezar a funcionar. Adicionalmente, expresó, hay otros 20.000 millones de pesos aprobados por Colciencias para la investigación en educación digital.



Pese a ello, el diputado Luis Eduardo Peláez presentó sus objeciones sobre la creación de la institución. Dijo que no es la mejor opción dar vida a una nueva, cuando hay otras tres con problemas financieros a los que debe prestárseles atención y que serían un mejor foco de la inversión.



“Mi invitación es a fortalecer la Universidad de Antioquia, el Politécnico y el Tecnológico con recursos para la digitalización de la educación superior. El objetivo se puede prestar con las tres (...) La premura, el afán no los entiendo”, añadió el cabildante.

Asimismo, indicó que el trámite de aprobación de la ordenanza se hizo mal, debido a que en la etapa de estudio de las comisiones no se contaba con el concepto favorable del Ministerio de Educación sobre la solicitud de estudio de factibilidad socioeconómica.



Aun así, la mayoría de diputados apoyó la apuesta de la Secretaría de Educación de crear este nuevo espacio para los jóvenes antioqueños.



También cuenta con el apoyo de los rectores de las tres instituciones universitarias públicas de carácter departamental y de otros de universidades privadas. Con todas ellas, aseguró el secretario, se busca crear alianzas para el trabajo conjunto, pues el objetivo no es competir entre sí.



“Todos (los rectores) manifiestan la necesidad de una institución de este talante, nunca entendida para desplazar a las instituciones de educación superior ya existentes”, dijo Restrepo.



También aclaró que se planea hacer alianzas con el sector privado, para fomentar la investigación, pero que en ningún caso la financiación quedará en manos de privados, en aras de garantizar la autonomía universitaria y académica.



Entre tanto, el gobernador Luis Pérez sostuvo que también trabajan en una propuesta para que los estudiantes de la Universidad de Antioquia, el Politécnico y el Tecnológico estén obligados a partir del próximo año a que el 30 por ciento de sus materias, que antes eran presenciales, las tomen matriculándose en la universidad digital.



“Esas tres instituciones que sumadas tienen cerca de 75.000 estudiantes presenciales van a tener un espacio de 30 por ciento más y eso indica que vamos a tener 22.000 cupos presenciales nuevos en total”, dijo Pérez.

En los trámites que se adelantan para materializar el proyecto está la búsqueda de una sede para la institución universitaria.



Entre las posibilidades que estudiaba la gobernación de Antioquia estaba la mansión Montecasino, una enorme construcción ubicada en el barrio El Poblado de Medellín y que perteneció en el pasado a los hermanos Castaño.



Aunque la Unidad para las Víctimas, dueña actual de la edificación mediante el Fondo de Reparación a las Víctimas, informó que estaba dispuesta a negociar, este no parece ser el lugar ideal para habilitar las oficinas de la institución educativa, debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín no lo permite.



Por ello, otro lugar con gran viabilidad es un predio ubicado en la Plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad, que pertenece al Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y que hasta el momento es el predilecto para avanzar con la iniciativa.







HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

​@HeidiTamayo

MEDELLÍN