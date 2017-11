La ensoñación infantil del artista Nadín Ospina

Tomado de la mano de su esposa llegó el artista bogotano, Nadín Ospina, a la casa de Alberto Hugo Restrepo, el director de la galería AH Fine Art, quien lo esperaba con un tradicional almuerzo paisa, combustible necesario para continuar con el montaje que él mismo supervisó de su muestra ‘Arte de Magia’, en San Fernando Plaza, sur de la ciudad.



Su sencillez, tranquilidad y elegancia, esconden al niño interior que sueña, crea y critica a partir de los elementos que toma de la cultura pop, con los que concibe un diálogo transcultural, lleno de humor y reflexión; una personalidad que disimula algunos de sus trabajos explosivos, disfrazados de inocencia.

¿Por qué realizar ‘Arte de Magia’?

Nadín Ospina: es un poco mostrar el desarrollo del trabajo, hasta las últimas obras. Todo parte de la última que tiene que ver con lo esotérico, la magia, la fantasía, la adivinación y, repensando la obra, caer en cuenta de que durante los periodos ha habido un interés por lo fantástico, la ciencia ficción, lo sobrenatural, la mitología. Esta exposición reúne una serie de obras desde 1985.

¿Cómo fue la selección de las obras?

N.O: tomando un poco de los diferentes periodos. Por ejemplo con el tema de la animalística, siempre hay algún animal relacionado con las obras, entonces ese animal simbólico es como un hilo conductor en todas las obras. También piezas que tuvieran el carácter del sueño como ‘Los soñadores’, de la época de Santuario 1991 -1992; ‘Delirio’ y ‘Éxtasis’, que se encadenan con las últimas obras. Una de ellas ‘Golpe de gracia’ que es una especie de autorretrato.

¿Cuál es la historia detrás de ‘Golpe de gracia’?

N. O: las últimas piezas tienen que ver con una circunstancia personal, de un accidente que tuve hace unos meses. Caí de una pared y sufrí un golpe muy fuerte. Los días de convalecencia me llevaron a crear una obra anecdótica que fue ‘Golpe de gracia’. Estaba intentando entrar a la casa, se me olvidaron las llaves, me enredé y me caí. Fue un ‘Golpe de gracia’. (Risas).

Cuéntenos sobre el proceso de creación de sus trabajos

N. O: hay obsesiones. Recuerdos de sueños, recuerdos de infancia, el universo del juguete, para mí es muy importante. Como decía Baudelaire en algún texto, “la pieza del juguete es para el niño la primera experiencia escultórica”, entonces el juguete tiene una remembranza, tiene una capacidad comunicativa y hasta política muy fuerte. Hay una cosa lúdica, hay una cosa de juego, diversión y de ironía.

¿Qué busca transmitir con esta muestra?

N.O: hay diversas intenciones pero la principal es la imaginación, como el permiso que puede darse cualquier adulto de soñar como un niño, hacer que su mente juegue, divague y entrar en una especie de delirio y salir de esta realidad tan cruel y álgida.

¿Y alguna crítica?

N.O: permanentemente a los medios de comunicación y a los desplazamientos. Toda la obra que se llama ‘Del otro mundo’ hablo de las interrelaciones culturales, de cómo las interacciones en los desplazamientos generan circunstancias conflictivas. El señor Spoke, sentado en una silla encontrándose con una pieza precolombina, es como un retrato de los encuentros y desencuentros culturales.

¿Cuál ha sido la mayor transformación de Nadín Ospina como artista?

N.O: hay un camino ahora de introspección hacia un universo mucho más poético, mucho más de relatos políticos y relacionados con las circunstancias sociales. Me estoy dando un permiso de posconflicto para hablar de poesía. Todo el tiempo hay cambios, el artista siempre piensa en nuevos materiales, en temáticas nuevas que van en contravía de lo que se hizo en un pasado.



MARÍA CAMILA SALAZAR RUIZ

Para EL TIEMPO

camsal@eltiempo.com

MEDELLÍN