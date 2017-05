Una aplicación para cuidar la salud mental de niños y jóvenes

“Unicef dice que cuando un joven llega a los 14 años, hay un 40 por ciento de posibilidades de que, si tiene una enfermedad mental, esta sea detectada”, expresó Diana Jiménez, cofundadora de ‘Optimista’.



Se trata de una aplicación móvil que buscar identificar factores de riesgo y detectar de forma temprana problemas de salud mental en jóvenes, entre los 12 y los 18 años de edad, y al mismo tiempo, acercar a los psicólogos de los colegios a los estudiantes.

Aunque Diana no es psicóloga, sino administradora de empresas, entendió por una situación cercana que los problemas de salud mental deben ser abordados a tiempo. Jaime, su hermano menor, fue diagnosticado en el 2013 con desorden bipolar depresivo, a los 26 años de edad, luego de llegar a un estado de comportamientos erráticos que lo internaron por dos años en un hospital mental con un diagnóstico inicial de esquizofrenia.



“Él siempre fue una persona muy retraída y solitaria pero no sabíamos que tenía un problema de salud mental”, contó Jiménez, quien cree que si su hermano hubiera tenido un diagnóstico más oportuno, la enfermedad no hubiera avanzado tanto.



No se equivoca, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la atención temprana de la depresión puede evitar que progrese y lleve, en los casos más graves, al suicidio; que cobra la vida de 788.000 personas al año.



En cuanto a Colombia, el informe preliminar del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre las lesiones fatales de causa externa señala que durante el 2016, 2.056 personas decidieron quitarse la vida. El rango de edad con más casos fue entre los 20 y los 24 años de edad, coherente con que el 50,3 por ciento de los suicidios ocurrieron entre los 15 y los 35 años, con 79 reportes. De esos, el 15 por ciento corresponde a casos entre los 15 y los 17 años de edad.

¿Cómo funciona?

Los jóvenes deben seleccionar una expresión y una palabra que la describa. Foto: Cortesía: Diana Jiménez

En la aplicación los estudiantes encuentran tres pruebas básicas que deben realizar diariamente: una rueda de color de Manchester, en la que eligen el tono con el que mejor identifiquen su estado de ánimo, escoger una cara que represente ese humor, y seleccionar una palabra que describa su selección anterior.



“Esto nos da una idea básica de su estado de ánimo. Luego, si el estudiante ha contestado de ciertas maneras durante una semana, se le activan unas preguntas de tamizaje más directas, por ejemplo, si han tenido ganas de llorar todos los días, si han sentido que no tienen el valor suficiente para enfrentar la vida…”, explicó Daniel Montoya, psicólogo e investigador de Optimista.



Si por siete días seguidos los estudiantes han respondido afirmativamente a esas preguntas, unido a los colores y emociones que seleccionaron, se genera una alerta en la plataforma del psicólogo del colegio.

El profesional valora los resultados de los estudiantes, pues, si bien la aplicación detecta posibles patrones negativos, son los psicólogos quienes pueden diagnosticar algún problema de salud mental.



“Hay situaciones que son de orden estructural de la persona, y otras que son momentáneas, por ejemplo, un estudiante que esté pasando por una decepción amorosa o perder materias, posiblemente puede puntuar elevado pero solo por un momento”, dijo Santiago Higuita, psicólogo del Colegio Ferrini de Medellín, una de las cuatro instituciones educativas donde se hizo el piloto de Optimista en el 2016.



Por otro lado, la aplicación incluye un chat para que estudiantes y psicólogos se comuniquen. Esto, de acuerdo con Higuita, es muy útil, ya que les quita presión a los estudiantes “que a veces sienten vergüenza por que los vean acercarse a la oficina del psicólogo, o porque uno vaya y los busque al salón”.



En este momento Optimista está haciendo contacto con las Secretarías de Salud y Educación de Medellín para implementar esta herramienta en los colegios de la ciudad, también buscan llevar la aplicación a otras ciudades del país.

