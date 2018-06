Antioquia quiere vivir una jornada electoral en total tranquilidad

16 de junio 2018 , 06:40 a.m.

16 de junio 2018 , 06:40 a.m.

Los 125 municipios de Antioquia están listos para que las 4'726.629 personas habilitadas para votar salgan a ejercer ese derecho con tranquilidad. En el departamento están habilitados, en total, 1.037 puestos de votación. De ellos, la mayoría están ubicados en centros urbanos: 515. La población rural, por su parte, dispone de 470 puestos para votar en estas elecciones.



Para que el total de la población pueda ejercer el derecho de sufragar, en los centros penitenciarios se instalaron 34 puestos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, insistió que todo está dado para que las elecciones se desarrollen en paz.

“Tenemos todo preparado para hacer unas elecciones decentes, honorables, limpias. No hemos recibido ni una sola queja de los partidos políticos que están en contienda, eso es un buen mensaje. O sea, no hay quejas de que no los hayan dejado hacer política en alguna parte, de que haya grupos comprando votos”, expresó Pérez en el miércoles de la semana pasada.



La apertura de la jornada se hará a las 7:30 de la mañana en el hall de la gobernación de Antioquia, en el centro administrativo La Alpujarra. Como es habitual, en este evento harán presencia un delegado del presidente de la República; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Tenemos todo preparado para hacer unas elecciones decentes, honorables, limpias. No hemos recibido ni una sola queja de los partidos políticos que están en contienda, eso es un buen mensaje FACEBOOK

TWITTER

Luego de esa jornada de apertura, a las 8 de la mañana, en simultáneo con todo el país, se abrirán las 12.391 mesas de votación del departamento.



Durante la jornada electoral, y como medida para proteger el limpio ejercicio de la democracia, los ciudadanos podrán llamar a la línea 01 8000 415 753 para denunciar irregularidades o alteraciones del orden público que se presenten en cualquier rincón del departamento. Las autoridades hacen un llamado para que los ciudadanos acudan a estas ayudas y así se puedan prevenir hechos que lamentar.



Precisamente, para garantizar el orden en el territorio antioqueño, estarán dispuestos 12.000 efectivos de la Policía. Además, 13.000 miembros del Ejército Nacional también cuidarán los municipios, las veredas y las carreteras del departamento en aras de preservar la tranquilidad.



En el mismo sentido de conservar el orden y prevenir riesgos, se instalarán tres puestos de mando unificado (PMU) en coordinación con el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard). Asimismo, se activaron los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) de todo el departamento.

No es cierto que se vaya a entregar otro tarjetón, el único que se estará entregando es en el que están los dos candidatos que disputan la segunda vuelta FACEBOOK

TWITTER

El viernes pasado, como se hace habitual antes de cada jornada de votación, se reunió el Comité de seguimiento electoral, en el que estuvieron el viceministro del Interior, Eduardo Andrés Garzón; la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, y la delegada del registrador nacional, Luz Elena Rivera.



Luego de la reunión, Garzón expresó que el parte era exitoso antes de que comenzaran las elecciones.



El viceministro también aclaró que, contrario a los rumores que corren en redes sociales, solo se ofrecerá a los votantes un tarjetón. “No es cierto que se vaya a entregar otro tarjetón, el único que se estará entregando es en el que están los dos candidatos que disputan la segunda vuelta”, dejó en claro Garzón de segunda vuelta.

Rivera, por su parte, explicó que los jurados de votación que no cumplan con su función a cabalidad tendrán fuertes sanciones, pues ya han sido capacitados para ello con anterioridad.

La Registraduría está lista, dispuesta en los 125 municipios del departamento. Ya se capacitaron a todos los actores del proceso FACEBOOK

TWITTER

Es decir, serán sancionados quienes no asistan a la jornada o cometan irregularidades en sus funciones. “La Registraduría está lista, dispuesta en los 125 municipios del departamento. Ya se capacitaron a todos los actores del proceso”, anotó la funcionaria de la Registraduría.



En los puntos de difícil acceso del departamento, bien sea por cuestiones de seguridad o por lejanía, se entregó todo el material electoral con custodia de la fuerza pública. A esos sitios llegó primero el material necesario para el desarrollo de las elecciones. En las ciudades de más de 100.000 habitantes se comenzaron a repartir los kits de votación desde hoy a las 4:30 de la mañana.

La secretaria de Gobierno del departamento señaló el viernes pasado que, debido a la contingencia que se vive por la crisis del proyecto Hidroituango, las mesas de votación que normalmente se ubican en Puerto Valdivia serán instaladas en la cabecera municipal, como sucedió en la pasada primera vuelta presidencial.



Ramírez también hizo un llamado a los ciudadanos para que acaten las medidas de seguridad; en el lugar de votación, por ejemplo, estará prohibido el uso del teléfono celular. También se prohibió desde ayer, y hasta mañana, el transporte de cilindros de gas, escombros y trasteos. También está prohibido el uso de pólvora.

A nivel de orden público, expresó la funcionaria, hay tranquilidad por el cese el fuego unilateral que declaró el Eln.



Sin embargo, por el comportamiento histórico de amenazas de violencia, hay alerta extrema en 13 municipios del departamento, entre los que se encuentran Caucasia, Cáceres, Valdivia, Ituango, Vigía del Fuerte, Turbo, Briceño y Remdiops.

Ramírez explicó que este nivel de alerta no se decretó porque haya efectivamente alguna amenaza de violencia o de terrorismo que ponga en vilo la tranquilidad de esos municipios, sino que se hizo teniendo en cuenta el comportamiento que en esas zonas se ha dado en pasadas elecciones.



Por otro lado, el Metro de Medellín anunció que prestará su servicio de manera gratuita hasta las 6 de la tarde de hoy. Esto, en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano número 5 del 8 de marzo de 2018, que deja claro también que de este beneficio se excluye a la líena L, es decir, el cable turístico que lleva hasta el Parque Arví.



Dicho todo lo anterior, las autoridades esperan que la jornada termine en paz y sin hechos qué lamentar en Medellín y el resto de departamento.



MEDELLÍN