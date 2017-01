Se invertirán $25.000 millones en Belén de Bajirá

La situación limítrofe entre Antioquia y Chocó en Belén de Bajirá pasó del Congreso y el intercambio de cartas entre Gobernadores, para llegar al mismo territorio.

Este martes, la Gobernación de Antioquia visitó esa zona entre Mutatá (Antioquia) y Riosucio (Chocó), en el que además de presidir el consejo de Seguridad, anunció una inversión de 25.000 millones de pesos en diferentes programas.

Esa inversión, se realizará en el primer semestre de este año según indicó Según el director del Departamento Administrativo, Carlos Mario Montoya.

Vivienda, infraestructura, educación, pavimentación de vías, atención a primera infancia y agricultura, fueron algunos de los proyectos en los que se realizará la inversión.

Jairo Ortiz, alcalde de Mutatá, resaltó la visita del máximo mandatario de los antioqueños, un hecho que no se había dado en más de 12 años.

“Se anunciaron inversiones importantes, tales como un Megacolegio, mejoramiento del centro de salud así como de la placa polideportiva y de la Casa de la Cultura. Nos sentimos halagados de que hayan puesto los ojos en este territorio”, indicó Ortiz.

Entre las inversiones, el gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Guillermo Palacio, anunció que para el megacolegio, que beneficiará a 1.500 estudiantes, se realizará una inversión de 12.000 millones de pesos.

Además, informó la intervención en 100 viviendas del corregimiento en mejoramiento de cocinas y baños, además de pintar las 300 fachadas de las viviendas. La Casa de Gobierno, De la Mujer y la inspección de Policía son otras de las obras a desarrollar en el corregimiento.

De otro lado, Jaime Garzón, secretario departamental de Agricultura, manifestó que en la zona adelantarán un programa de asistencia técnica rural que busca que el corregimiento tenga un profesional que asista a los pequeños campesinos en sus proyectos.

“Destinaremos 50 millones de pesos para ese proyecto. Además nos reuniremos con los campesinos de la zona que están pidiendo apoyo en siembra de arroz en la zona para estructurar el proyecto (…) dependiendo de las hectáreas, el proyecto asociativo podría tener una inversión de 1.500 millones de pesos”, explicó el funcionario.

En lo referente a infraestructura, se anunció la pavimentación de 12 kilómetros de red vial de acceso a Belén de Bajirá. “Este año se pavimentarán los primeros tres kilómetros, con una inversión de 3.000 millones de pesos”, precisó Gilberto Quintero, secretario de la dependencia.

Para Chocó, la visita del Gobernador es otra provocación

La comitiva antioqueña fue recibida por una multitudinaria caravana de ciudadanos de Belén de Bajirá, principalmente estudiantes, que marcharon con mensajes alusivos a Antioquia, además de la bandera verde y blanca de los antioqueños.

Sin embargo, para Hedrix Gutiérrez, vocero de la Mesa del Comité Cívico en defensa de Belén de Bajirá, esa comitiva es tan solo el 20 por ciento del corregimiento, que apoya la soberanía antioqueña.

“Belén de Bajirá está compuesto por chocoanos, cordobeses y una minoría antioqueña. No por hacer presencia hoy, ni por indicar recursos significa que el territorio sea de Antioquia. La Ley 1447 de 2011 es la que determina la soberanía”, argumentó el líder chocoano.

Además, calificó de “falsa” la inversión anunciada por la Gobernación de Antioquia en el territorio. No porque no se vaya a realizar, sino porque hace parte de un contrato de Inversión llamado Plan Darién, entre tres territorios.

“Es un contrato llamado Plan Gran Darién, que busca llevar inversión a comunidades menos favorecidas de Córdoba, Chocó y Antioquia. Aparte de las inversiones de los tres departamentos, también habrá aportes de la Nación. Es una desinformación más que ha hecho el gobierno de Antioquia”, explicó Gutiérrez.

A pesar de que no ven con buenos ojos la llegada del gobernador Luis Pérez, el comité espera que no haya problemas de orden público “porque no es la manera como actuamos, pero como cualquier otro colombiano, él (Pérez) puede visitar la zona, pero que quede claro que no es de su jurisdicción”.

El próximo viernes, será la Gobernación de Chocó la que visite la zona, tras una convocatoria de mandatarios chocoanos convocada por el mandatario departamental, Jhoany Alberto Palacios y el alcalde de Riosucio, Luis Enrique Mena.

Allí, uno de los temas será la inversión chocoana en Belén de Bajirá. De hecho, el pasado 26 de enero, en Riosucio, se socializó un contrato de consultoría que comprende la estructuración de varios proyectos, entre ellos, un centro de salud en el poblado.

“Además de la inversión, se planteará la posibilidad de suspender de los acuerdos de los contratos del Plan Darién hasta que la Gobernación de Antioquia deje de manipular la información sobre la inversión”, contó Gutiérrez.

Asimismo, añadió que por el momento no se ha presentado alguna situación con referente al uso de las fuerzas militares y Policía para que el inspector chocoano de Belén de Bajirá salga del territorio.

