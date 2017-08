Antigua administración de Medellín niega negociación con bacrim

28 de agosto 2017 , 11:56 a.m.

28 de agosto 2017 , 11:56 a.m.

Luis Fernando Suárez, exvicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín, rompe su silencio y por medio de un comunicado niega la supuesta negociación que hizo la administración de Aníbal Gaviria con grupos criminales y habla sobre la crisis que enfrenta Medellín por la captura del exsecretario de seguridad, Gustavo Villegas, y sobre el incremento de la criminalidad de la ciudad.



Según Suárez, la actual Administración, la de Federico Gutiérrez, ha mentido de manera ‘sistemática’ y ‘descarada’ sobre supuestos o tácitos pactos de la anterior administración con integrantes de estructuras criminales.

“Esto es totalmente falso. En la Administración que lideró Aníbal Gaviria nunca se dialogó, nunca toleramos la connivencia con las estructuras criminales, nunca mostramos debilidad en el ataque frontal a la delincuencia, por el contrario, se les enfrentó con contundencia y ello se comprueba con resultados históricos en la reducción de delitos de alto impacto”, aclaró.



El exfuncionario señaló a la actual Administración de desinformar a la opinión pública y de desconocer los resultados y avances de la ciudad entre el 2012 y el 2015. “En los cuatro años de gobierno de Aníbal Gaviria se disminuyó año tras año el número de homicidios en la ciudad y con la actual Administración se cambió la tendencia, no solo no siguió disminuyendo el número de homicidios, sino que estos han presentado aumentos preocupantes”, afirmó.



Suárez resaltó que en el 2015 hubo 496 homicidios, una tasa de 20 asesinatos por 100.000 habitantes, la más baja en la ciudad en casi cuatro décadas, con lo cual Medellín salió del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo.



El plan de la antigua alcaldía incluía, según Suarez, 21 planes locales de seguridad y convivencia que respondían a la realidad de cada territorio; inversiones históricas orientadas al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia; incremento de cuadrantes de Policía, pasando de 121 a 411 con la llegada a la ciudad de 2000 uniformados adicionales; 1.300 cámaras de videovigilancia; fortalecimiento de la línea única 123; creación del sistema de seguridad en línea facilitando la denuncia, entre otras.

En el 2015 hubo 496 homicidios, una tasa de 20 asesinatos por 100.000 habitantes, la más baja en la ciudad en casi cuatro décadas FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, destacó la transformación social para la construcción de paz, gestión del conocimiento y justicia, y que recogieron la experiencia y logros de los anteriores gobiernos.

​

“Hoy la realidad es otra, lamentablemente la actual Administración desconoció de manera irresponsable este riguroso ejercicio, engabetó la Política, situación que se explica porque la actual visión de seguridad de la Alcaldía es exclusivamente represiva y centrada en el populismo punitivo”, dijo.



Asimismo, aseguró que la ciudad está retrocediendo muchísimo en varios frentes, como lo evidenció el informe de 'Medellín, Cómo Vamos', pero más en materia de seguridad, “precisamente en el terreno donde la actual administración dice que está trabajando con mayor énfasis”.



De acuerdo con el informe de calidad de vida de 'Medellín, Cómo Vamos', en el 2016 aumentaron delitos como los homicidios en un 6,8 por ciento, los secuestros en un 100 por ciento, la extorsión pasó del 1,9 por ciento a 2,6 por ciento; hubo un crecimiento del 26,7 por ciento en hurto en vía pública, robo de motos, robo de carros, hurto a residencias, hurto a establecimientos comerciales y a entidades financieras.



“Se miente, se desinforma y se envía un mensaje equivocado cuando el actual Alcalde afirma que ‘nosotros tocamos las alcantarillas y salieron las ratas’ o dice ‘al sacudir el palo de las estructuras criminales, hemos creado un desequilibrio en estos territorios y muchas buscan consolidar ese control; el aumento de los homicidios es una de las consecuencias duras de esta decisión (...)".

Se miente, se desinforma y se envía un mensaje equivocado cuando el actual Alcalde afirma que ‘nosotros tocamos las alcantarillas y salieron las ratas’ FACEBOOK

TWITTER

El exfuncionario aseguró que la Alcaldía miente a la opinión pública al afirmar que el 2016 registró la tasa más baja de los últimos 40 años en Medellín. Ese año, se presentaron 533 muertes en la ciudad, lo que representa una tasa de 21,4 por 100.000 habitantes. “Están desconociendo que en el 2015, último año de la administración Gaviria, se presentaron 496 casos (37 casos menos) y una tasa de 20 por 100.000 habitantes”, recalcó.



Suárez agregó que a esta situación de incremento en la criminalidad se le suma la captura del exsecretario de Seguridad de Medellín, quien está acusado de negociar con integrantes de bandas al margen de la ley, lo que según él, no tiene antecedentes en la historia política de la ciudad.



Ante este hecho, “el Alcalde designa y ratifica como secretario de Seguridad a Andrés Felipe Tobón, nombramiento que hoy deja muchas dudas e incertidumbre por las declaraciones que el mismo Federico Gutiérrez hizo al decir que no había quién asumiera el cargo (...), siendo esta una evidencia más de la crisis institucional y de la improvisación, pues el Alcalde al parecer no tenía en ese momento como su mejor opción a Tobón”.



El exvicealcalde concluyó que es necesario que el Alcalde le hable de frente a la ciudadanía y le aclare los siguientes interrogantes: ¿estaba el Alcalde al frente de las negociaciones de su administración con grupos al margen de la ley, tendientes a su sometimiento? ¿Las conocía?



MEDELLÍN