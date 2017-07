Angelópolis quiere ser despensa agrícola del valle del Aburrá

14 de julio 2017 , 11:49 a.m.

14 de julio 2017 , 11:49 a.m.

Angelópolis, como bautizó al municipio Joaquín María Giraldo uno de sus fundadores, inspirado en los santos ángeles, es reconocido en el departamento por su riqueza natural y su belleza paisajística. No en vano muchos se refieren a él como un ‘Paraíso verde escondido’.



El alto del Romeral, una zona boscosa de 900 hectáreas ubicada en límites con Caldas y La Estrella, es la reserva ecológica oficial visitada por cientos de turistas, al igual que los senderos ecológicos de abundantes bosques ricos en flora y fauna. En este sentido, en las últimas semanas han tenido acompañamiento por parte de una organización europea para avanzar en un proyecto de ecoturismo.

En extensión son 86 kilómetros cuadrados, está localizado al suroeste del departamento de Antioquia y conformado por el corregimiento de La Estación, y 10 veredas.

No sabemos hasta qué momento vamos a tener reservas de carbón, por eso estamos trabajando en unas estrategias claves en agricultura FACEBOOK

TWITTER

Su economía depende en un 90 por ciento de la minería de carbón; una buena parte de la población se dedica a esta actividad, mientras que tan solo el 10 por ciento a la agrícola: café y caña panelera.



Pero según lo sustenta la alcaldesa de la población, Olga Lucía Zapata Marín, no es posible determinar hasta qué momento se va a tener una reserva debido a que es un recurso natural no renovable. Por esa razón están trabajando en un plan B de nuevas opciones laborales encaminadas a la agricultura.



Cambiar la actividad económica de un territorio no es tarea fácil, pero Angelópolis tiene todo para lograrlo: posee diferentes pisos térmicos, calidad de suelo y a 48 kilómetros es el municipio más cercano al área metropolitana.

Actualmente se cuenta con la participación de un equipo de fútbol en un torneo regional con los municipios cercanos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El deporte se renueva y el municipio vuelve al ruedo competitivo

La participación de Angelópolis en torneos regionales y departamentales era nula por falta de deportistas y motivación. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes estaban corriendo riesgos de caer en adicciones por carecer de escenarios deportivos en los cuales formarse y recrearse.



Hoy se tienen semilleros de iniciación deportiva y se ha vuelto a escenarios competitivos como la Copa Suroeste en microfútbol femenino y masculino, al Torneo Sub 21 en microfútbol y voleibol y a la Liga Antioqueña de Voleibol con un equipo masculino.



Por otro lado, el gobierno municipal actual se encontró una infraestructura deportiva en pésimo estado. Hay abandono evidente y casi absoluto de las placas polideportivas de varias veredas, entre ellas San Isidro, El Barro, El Rodillo y Cienaguita, sumado a la de la vereda Santa Ana que se perdió en su totalidad por movimientos de tierra y diferentes motivos ajenos a la voluntad de la comunidad y la Administración.



Para la reparación de esta infraestructura rural hay un proyecto aprobado por Indeportes por 600 millones de pesos. El municipio dispone 350 millones y la Gobernación de Antioquia 250.



En infraestructura urbana se tiene viabilizado un nuevo Complejo Deportivo para ser inaugurado en un año. La primera etapa contempla la construcción de una pista de trote y una cancha sintética de fútbol más obras de urbanismo y adecuación del lote por 1.500 millones de pesos. Coldeportes contribuye con 1.000 millones e Indeportes con 500.



La segunda consta de la instalación de máquinas de gimnasio al aire libre y una placa polideportiva cubierta con graderías por otros 1.500 millones que aporta la Gobernación de Antioquia por recursos de regalías.



Esta Administración no solo ha gestionado recursos para recuperar la infraestructura y la dotación para la práctica del deporte sino que se ha tomado el trabajo de incentivar la competencia fuera de las fronteras municipales.

Angelópolis fue fundado el 8 de julio de 1876. Antes fue un pequeño cacerío que se conoció con el nombre de El Volcán. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En los próximos días habrá un encuentro por todo lo alto

Angelópolis será sede de la 29 versión del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño que el próximo 22 de julio reunirá a importantes líderes de la región, del departamento y del país con empresarios e invitados internacionales.



Este escenario busca la integración regional, el intercambio cultural, el desarrollo económico y la promoción del turismo del municipio anfitrión y de los otros 24 que hacen parte de la región del suroeste del departamento.



Se destaca la presencia de varios ministros y congresistas, del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, del gerente de EPM, del alcalde de Medellín y de algunos alcaldes de Estados Unidos, además de entidades como Benedán, la FLA, Comfenalco y Bancolombia.



Sin duda esta visita representa para Angelópolis una gran oportunidad para mostrarse, por eso ese día la Administración Municipal se enfocará en captar inversionistas en diferentes sectores, sobre todo en el agropecuario que es el potencial, y evaluar de qué forma nuevas empresas podrían asentarse en el territorio para generar otros empleos.



Además se podrán destacar los valores culturales de los angelopolitanos y su idiosincrasia, así como la tradición de café, carbón y arriería.



El certamen iniciará a las 10 a. m. en las instalaciones de la sede primaria de la Institución Educativa San José, donde será el acto de instalación.



Durante la mañana, intervendrán destacados expositores sobre temas de actualidad y al final se presentará un informe sobre la gestión del municipio en lo corrido del período administrativo.

Algunos cultivos de importancia económica son mora, café, caña panelera, plátano y el aguacate. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Distrito Agrario, el primero del país

El Distrito Agrario es el proyecto bandera con el que Angelópolis espera lograr su reconversión laboral de la minería a la siembra y posicionarse como despensa agrícola del área metropolitana del valle de Aburrá.



La ejecución del mismo arranca este mes de julio con la siembra de 60 hectáreas de cultivos en la hacienda La Clara de propiedad del municipio, de las cuales cinco serán de tomate bajo invernadero, 19 de plátano y 36 de lulo, con sistemas de riego.

Con eso se inicia un proceso de recuperación de predios que estaban siendo utilizados en ganadería.



Sin embargo, el Distrito no solo estará en La Clara, también llegará a veredas lejanas. Ya se firmó convenio con Secretaría de Agricultura para establecer 56 hectáreas en plátano de las que se van a beneficiar 57 familias.



En total el proyecto tiene una inversión estimada de 2.900 millones de pesos.

Naciones Unidas para la Droga y el Delito coopera con 1.500 millones; la Gobernación de Antioquia con 1.200 y el municipio con el valor restante.



Adicionalmente, el año pasado con la siembra de nueve hectáreas de lulo y cinco de mora, 12 mineros pudieron entregar sus minas. Este año lo harán 11 más.



Inicialmente el Distrito será pionero en Antioquia, pero se espera sirva como modelo para evitar que los más jóvenes incursionen en la actividad minera.



Es importante resaltar que se considera el establecimiento de una segunda fase para comercialización y distribución de las plantaciones y crecer en más hectáreas.



La población angelopolitana está entusiasmada, pues mujeres cabeza de hogar y mineros que no desean continuar en la industria porque saben de los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales, o porque su edad no se los permite, tendrán otro sustento.

NATALY BARRIENTOS G.

Para EL TIEMPO



MEDELLÍN