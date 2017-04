Amigos del Museo Casa de la Memoria se liquida

29 de abril 2017 , 07:40 a.m.

Después de casi dos años y medio de existencia, la Corporación Amigos del Museo Casa de la Memoria deja de existir, debido a que sus socios tomaron la decisión de liquidarla.



La entidad privada sin ánimo de lucro, registrada ante Cámara de Comercio en junio del 2015, tenía como objetivo acompañar al Museo Casa de la Memoria en su misión de promover los derechos de las víctimas, ayudar en la construcción de memoria sobre el conflicto armado y aportar a los procesos de reconciliación en Antioquia.



La corporación estaba conformada por las mesas departamental y municipal de víctimas de la sociedad civil, la Corporación Región, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Universidad Eafit, Mineros S.A. e Isagén S.A. E.S.P., y quería apoyar todas las actividades del Museo, por medio

Sin embargo, anotó la corporación en un comunicado, “no fue posible darle continuidad a las actividades planeadas, debido a que la actual administración del MCM considera que el apoyo que se brindaría desde la Corporación Amigos del Museo Casa de la Memoria no es necesario pues sugestión y sostenibilidad es potestad exclusiva del gobierno”.



Sobre este tema, Adriana Valderrama, directora del MCM, explicó que no tienen ninguna relación con la corporación, por lo cual en mayo del 2016 se le pidió que cambiara su nombre, que sus actividades (alianzas, donaciones, recaudo, ejecución de recursos) no fueran realizadas a nombre del MCM y que cambiara su dirección, que coincidía con el mismo. Estas solicitudes se basan en que la Casa de la Memoria “tiene prohibición legal expresa para delegar sus funciones por ser un establecimiento público de carácter municipal”.

Para los socios de la corporación que desaparece, se da la pérdida de un importante proceso de diálogo y cooperación público-privado en la ciudad.

Al respecto, Marta Villa, directora de la Corporación Región, indicó que debido a que no podían gestionar actividades y recursos para el MCM, los socios tomaron la decisión de liquidar la corporación.

“Es una visión muy conservadora de lo público, porque hace mucho rato lo público no tiene que ver solo con la gestión del gobierno. Y pienso que está en riesgo que permanezca la noción de que el museo sea principalmente para las víctimas, aun cuando esté abierto a la ciudad”, puntualizó Villa.

Hubo que devolver el dinero

De acuerdo con Marta Villa, directora de la Corporación Región, Amigos del Museo Casa de la Memoria nació gracias al diálogo y la integración que se mantuvo durante algunos años en un Comité Asesor en el que también participaban artistas, víctimas, intelectuales, periodistas, entre otras personas y líderes de distintos sectores de la ciudad.



Cuando se formalizó la Corporación Amigos del MCM, en el 2015, se recibieron donaciones de varias empresas privadas y se hizo un convenio con Isagén S.A. E.S.P. por 200 millones de pesos, que serían usados en actividades del Museo y en los gastos de mantenimiento de la misma corporación sin ánimo de lucro.



“Esas actividades programadas para el 2016, con el cambio de Administración no se pudieron realizar. Ese año no hicimos nada y tuvimos que devolver el dinero”, anotó Villa.

En un comunicado, el MCM, la organización más joven del conglomerado público del Municipio de Medellín, indicó que está dispuesto a establecer donaciones y alianzas “que le permitan captar recursos financieros y técnicos que organizaciones públicas o privadas del ámbito local, nacional e internacional puedan destinar para el

fortalecimiento de su tarea y sostenibilidad”.



Por ello, se tiene un proceso denominado ‘Promoción de Lazo Social’, con el que se pretende buscar apoyo de uno de cada uno de los sectores de la sociedad nacional o internacional para las actividades que desarrolla el museo, por medio de acuerdos, alianzas, convenios y donaciones.



REDACCIÓN MEDELLÍN