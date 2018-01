Testigo clave aseguró olvidar todo en el juicio de Santiago Uribe

En la audiencia del juicio oral contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por el caso de ‘los 12 Apóstoles’, el agente (r) de Policía, Alexánder de Jesús Amaya, uno de los testigos claves de la Fiscalía, amplió su declaración. Sin embargo, esta vez no describió cómo se formó el grupo paramilitar, quiénes fueron sus informantes ni sus patrocinadores.

“Yo ya no me acuerdo de nada”, respondió en muchas oportunidades, mientras Carlos Iván Mejía, fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema, lo indagaba en la audiencia contra el ganadero, investigado por por conformar grupos paramilitares y por el homicidio de Camilo Barrientos, conductor que fue asesinado en la vía Yarumal- Campamento (Antioquia), el 25 de febrero de 1994.

No obstante, en otras versiones como la del 7 de julio de 1996, Amaya vinculó a Uribe con la conformación de ‘los 12 Apóstoles' y aseguró que lo vio con un paramilitar conocido como ‘Rodrigo’. Esta vez no conectó a Uribe con ese grupo ilegal, cuando en 1996 declaró que era el jefe de ‘los 12 Apóstoles’.



En la antigua versión, el agente (r) dijo que el grupo paramilitar cometía delitos financiados por los ganaderos Álvaro Vásquez y Santiago Uribe y que se reunían en la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez y administrada en la época por el hermano del expresidente.



En la indagatoria actual, Amaya dijo que Rodrigo era el comandante de esa organización criminal y afirmó que la Policía, comandantes y los muchachos (‘los 12 Apóstoles) se reunían en la finca de Álvaro Vásquez, ubicada en los Llanos de Cuivá (Yarumal). "Él colaboraba económicamente con armamento e información”, añadió.

En la audiencia de este martes, Amaya añadió que llevó al mayor (r) Juan Carlos Meneses, dos veces a la hacienda La Carolina, pero aclaró que nunca supo con quién se reunió porque solo lo escoltaba, no entraba a sus reuniones.



Amaya, quien se encuentra recluido en la cárcel La Pícota, está condenado por los crímenes cometidos por ese grupo ilegal, entre ellos el de Camilo Barrientos y Amanda Flórez, por los que paga 40 años de prisión.



Este martes, el fiscal le recordó que ha hecho múltiples referencias a ‘los 12 apóstoles’ y que ha hablado de la génesis de ese grupo, de sus integrantes, sitios donde se reunían y le pidió el favor de ilustrar todo, a lo que el testigo recalcó que no recordaba nada. Por más que el fiscal le leía testimonios anteriores, Amaya alegó que su memoria le falla.

Su conexión con Meneses

El testigo relató que fue escolta del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, otro testigo clave de la Fiscalía, comandante de la época en la estación de Policía de Yarumal (Antioquia), quien paga una condena de 27 años por el asesinato de Barrientos.



Amaya recordó que tuvo un problema con Barrientos, el 5 de diciembre de 1993, y que cuando tenía el turno de centinela, escuchó que estaban quemando pólvora en la heladería Claro de Luna, de Yarumal, y que ingresó para controlar la situación, pero Barrientos lo amenazó.



“Ese señor estaba embriagado y tomó mi fusil por la parte de la trompetilla, con el fin de quitarme el arma de fuego de dotación (…) Trabajando con Meneses, le dije que tuve un problema con ese señor y me dijo: ‘tranquilo que yo sé lo regalo' y uno ya en ese mundo matando gente, sabía qué era eso. El trajo muchachos de Medellín para cometer el delito, llegue al comando y al señor lo habían matado", aseguró.



Igualmente, relató que sabe que Meneses fue al levantamiento del cadáver y le mostró fotos. Negó que la víctima estuviese en alguna lista negra o que fue asesinado por ser señalado de colaborador de la guerrilla.



