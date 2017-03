Contaminación del aire disminuyó, pero sigue alerta roja en Medellín

Tras finalizar el primer día de alerta roja por la baja calidad del aire en Medellín y el valle de Aburrá, las autoridades dieron un balance positivo de reducción de partículas contaminantes en cuatro de las cinco estaciones que se evalúan en el protocolo.



De acuerdo con Eugenio Prieto, director de Área Metropolitana, el último informe del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), entregado este jueves en la noche, indica que cuatro de las estaciones donde se hace la medición están en color amarillo y solo una se mantiene en color naranja.

Video Así vivió Medellín el primer día de alerta roja ambiental

Así fue la reducción de material contaminante en el aire, entre el 22 y el 23 de marzo. Foto: Infografía: EL TIEMPO

El funcionario también explicó que aunque en la noche del miércoles llovió, las condiciones meteorológicas del jueves no fueron adecuadas para que se dispersaran los contaminantes, lo que indica que la reducción de estos se debió a que hubo un menor uso de automóviles en la ciudad.



“Esto muestra que el esfuerzo de disminuir la movilidad en el valle de Aburrá está limpiando el aire, agradecemos a la ciudadanía su corresponsabilidad y la invitamos a que mañana continuemos con el mismo esfuerzo, porque estamos seguros de que tendremos resultados valiosos”, sostuvo Prieto, quien añadió que el sábado habrá una nueva evaluación para determinar si las medidas de alerta roja se prolongan para la otra semana.



Durante el primer día de la alerta roja, se redujo notablemente la circulación de vehículos en la ciudad. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Medidas siguen hasta el sábado

Por su lado, Carlos David Hoyos, gerente del Siata, manifestó que el comportamiento de la ciudadanía, respecto al uso de vehículos particulares, fue similar al de un domingo o día festivo.



“Las medidas deben continuar, mientras que la meteorología no sea conducente para la dispersión de contaminantes”, agregó el funcionario.



Una de las medidas más importantes que empezó a regir este jueves, y va hasta el próximo sábado, fue la ampliación del pico y placa a seis dígitos, así como su horario de aplicación, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., el sábado.



Asimismo, los camiones y volquetas tienen restricción en el perímetro urbano del valle de Aburrá y solo pueden circular entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. y de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente.



Según datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, se aplicaron 239 comparendos manuales por el incumplimiento del pico y placa durante el jueves.



Los ciudadanos hicieron un mayor uso de medios alternativos de transporte como la bicicleta. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

También se incrementaron los usuarios del sistema de bicicletas públicas Encicla y del sistema masivo de transporte público.



