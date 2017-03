Se mantiene alerta naranja por calidad del aire en Medellín

22 de marzo 2017 , 05:19 a.m.

Las autoridades anunciaron que este miércoles se mantiene la alerta naranja por contaminación atmosférica en Medellín y el área metropolitana. Esta es la novena declaratoria que se ha hecho en los últimos 23 días.



Según el último reporte entregado por Área Metropolitana, en las últimas 24 horas una de las cinco estaciones de PM2.5 registran ICA Naranja, es decir, el aire es nocivo para grupos sensibles.



Asimismo, las autoridades indicaron que aunque las condiciones meteorológicas mejoraron respecto al domingo y el lunes festivo, “los momentos de la radiación solar no han sido constantes durante el día (martes), por lo que no ha permitido el establecimiento definitivo de condiciones inestables en la atmósfera”.



Debido a esto, pese a la reducción de las concentraciones de material particulado, no ha sido suficiente para que todas las estaciones en las que se mide la calidad del aire estén por debajo del ICA Naranja.



La evaluación de la calidad del aire persiste, para determinar si se aumenta el nivel de la alerta o se levanta. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Área Metropolitana recordó a los ciudadanos que la alerta naranja no incluye medidas restrictivas, pero sí preventivas. Por ello, los invitó de nuevo a unirse para contribuir en el mejoramiento de la calidad del aire.

Utilizar el sistema masivo de transporte público.

Evitar al máximo el uso de automóvil y motocicleta.

Si va a manejar, moderar la velocidad y evitar acelerar innecesariamente.

Compartir el vehículo con otras personas.

Cumplir con la revisión técnico mecánica de los vehículos.

Usar internet para hacer trámites.

Caminar, si no se es parte de los grupos sensibles (mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiacas).

Usar medios de transporte alternativos, como la bicicleta.

MEDELLÍN