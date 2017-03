Alejo Pez: un cantante del pop rock, fiel a sus vivencias

EL TIEMPO habló con el músico que está promocionando ‘Cruel pasado’, un sencillo compuesto por Gustavo Cardona y Samuel Sánchez. La canción habla del desamor y de lo dificultoso que resulta desprenderse de una persona cuando la relación llega a su fin.

¿Qué deben saber las personas sobre Alejo Pez?

Deben saber que soy un hombre mágico, libre, feliz y creativo. Alguien que hace no más de dos años decidió irse de Medellín de manera irrazonable para cumplir su sueño de ser cantante. He hecho todo lo que he querido, soy químico farmacéutico, fui docente universitario y trabajé en una clínica.

¿Hacia dónde partió?

Viajé a Cali. Soy consciente de que tal vez mañana no despierte, entonces me arriesgué a ser cantante porque no quiero caer más adelante en arrepentimientos.Estando en la capital del Valle del Cauca, canté en un evento que no tenía nada que ver con música pero terminó siendo el lugar correcto con las personas indicadas. A raíz de eso me contactó Willy García, un cantante caleño de salsa.

¿Cómo han sido estos años como artista?

En mi carrera, afortunadamente, he tenido una conexión casi perfecta con los productores. Hemos podido llevar lo que hay en mi mente a las letras. Yo puedo componer sobre amor y también sobre despecho, soy el fiel reflejo de mis vivencias y relaciones.

soy el fiel reflejo de mis vivencias y relaciones.

¿Y de dónde surge ese interés por la música?

Siempre ha sido un sueño desde niño y siempre me ha gustado escribir. Por ejemplo, mientras estudiaba mi carrera en la Universidad de Antioquia, era el clarinetista del grupo de danza.

¿Sus padres lo apoyaron?

Mi papá falleció y ahora está viviendo esto desde el cielo. Él siempre creyó en mí y fue quien me regaló mi primera guitarra; cuando supe que no iba a estar a mi lado dejé la música a un lado. Después le dije a mi mamá que quería ser cantante y pensó que me había enloquecido, no se lo creía. Sin embargo, ella vio que era en serio y comenzó a apoyarme. Ella es quien prende las velitas cuando estoy de gira.

Canta pop rock ¿cómo sienten los colombianos el género?

Colombia es un país diverso. El hecho de que los colombianos seamos salseros o vallenateros, más que una adversidad, yo lo veo como una posibilidad de fusionar y llegar cada vez a más personas.

Estuvo en México, ¿cómo fue la experiencia en el país azteca?





Estuve en México el año pasado y fue sorprendente. Me encontré con un artículo de circulación nacional que hablaba del éxito de los colombianos en ese país; hablaban de Siam, de Pipe Bueno, de Manuel Medrano, de Monsieur Periné y, curiosamente, estaba mi foto en el centro. Es un mercado al que le estoy apuntando y estoy en negociaciones con una disquera.

Es un mercado al que le estoy apuntando y estoy en negociaciones con una disquera.

¿Qué trae Alejo Pez para el 2017?

Lo más importante es que se enteren de mí. Quiero que escuchen mi música aprovechando que el foco está en ‘Cruel pasado’, una canción escrita por el productor Gustavo Cardona y Samuel Sánchez, guitarrista. Además, estoy terminando mi álbum completo. Sin duda, será un gran año.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN