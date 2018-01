Alcaldía explicó por qué Medellín bajó en Índice de Gobierno Abierto 

Preocupación causó en algunas organizaciones sociales y ciudadanos que Medellín pasara del puesto 6 en 2015 al 124 en 2016, en el Índice de Gobierno Abierto (IGA), entregado por la Procuraduría General de la Nación y que mide el cumplimiento de las entidades públicas de las normas de transparencia, contratación, prevención de la corrupción y rendición de cuentas.

Ante el revuelo que causó la situación en redes sociales, la alcaldía explicó las causas de la caída, que de acuerdo con su argumento, se debe a una incompatibilidad entre las plataformas que se usan a nivel municipal y nacional para recopilar la información.



Según José Nicolás Ríos, secretario de Servicios y Suministros, la Procuraduría no tuvo en cuenta alguna información publicada a la hora de consolidarla, por lo cual los puntajes cayeron.



Por eso, sobre la publicación total de contratos de 2016 solo el 54,9 por ciento quedó en el Sia Observa (plataforma de la Procuraduría), lo que representa que de 2.903 contratos reportados por el Municipio en el Secop (plataforma municipal), solo 1.594 quedaron registrados en el Sia.



Por su lado, la contralora de Medellín, Patricia Bonilla, quien ratificó que existe un error en los resultados, indicó que esta situación pudo haber sucedido en otras administraciones municipales del área metropolitana que hacen uso de la misma plataforma que Medellín.

El Municipio de Medellín no ha sido designado como Entidad Ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías FACEBOOK

TWITTER

Una de las mayores preocupaciones es que el municipio obtuvo cero en el indicador del Plan Anual de Adquisiciones, pero también se debe, dijo Ríos, a que no se usó la plataforma correcta.



"La publicación del plan anual de compras debe hacerse en los primeros 30 días de cada año. En 2016, el municipio de Medellín publicó su plan anual el 7 de enero", explicó el funcionario, quien detalló que dicha publicación se hizo en la plataforma Secop 2 que es más novedosa, a la que se espera que más municipios migren, pero que la Procuraduría solo buscó los datos en Secop 1.



Así las cosas, para el funcionario, en un ítem en el que Medellín sacó cero, merecía 100, lo mismo que en el que obtuvo 54,9, lo que lo ubicaría entre los 10 primeros municipios de los más de 1.000 evaluados a nivel nacional.



Otra de las quejas es que el indicador de regalías aparece en cero, "sin embargo no debió ser tenido en cuenta para la calificación ya que el Municipio de Medellín no ha sido designado como Entidad Ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, y por lo tanto, no está obligado a reportar información de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación", puntualizó la directora de Planeación de Medellín, Ana Cathalina Ochoa.



La administración municipal avanza en el diálogo con la Procuraduría para analizar y reparar la situación.



MEDELLÍN